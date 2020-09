Stati Uniti. Confermate le date dell’evento virtuale Global Gaming Expo

L’American Gaming Association (AGA) e la Reed Exhibitions hanno pubblicato oggi il programma delle offerte virtuali del Global Gaming Expo (G2E). Dal 27 al 28 ottobre 2020, il programma include keynote, sessioni di formazione, incontri di lavoro e opportunità di networking. La piattaforma virtuale si aprirà per la scoperta del prodotto e la pianificazione del programma dopo una sessione di avvio il 14 ottobre 2020.

Cait DeBaun, direttore senior delle comunicazioni strategiche e della responsabilità di AGA ha spiegato: “G2E riunisce sempre l’industria del gioco per apprendere, condividere l’innovazione e condurre attività che tracceranno il futuro del gioco. Sebbene desideriamo tutti poter essere insieme a Las Vegas, siamo entusiasti di portare parte dell’esperienza G2E a partecipanti ed espositori di tutto il mondo”. Il programma di due giorni riunirà i leader di pensiero per condividere punti di vista su argomenti urgenti tra cui il recupero dal COVID-19, la modernizzazione dei pagamenti, i giochi tribali, le prospettive per le scommesse sportive legalizzate in America e altro ancora. La piattaforma virtuale di G2E consentirà inoltre agli espositori e agli acquirenti di condurre gli affari attraverso showroom virtuali, dimostrazioni di prodotti, matchmaking basato sull’intelligenza artificiale e incontri one-to-one. Korbi Carrison, direttore dell’evento di G2E ha dichiarato: “Mentre il settore continua a navigare verso la riapertura, l’offerta virtuale di G2E servirà a far avanzare il nostro recupero collettivo. Questa piattaforma ci consente di portare l’esperienza G2E direttamente ai partecipanti ovunque si trovino, fornendo accesso all’istruzione e abilitando le connessioni che rendono speciale l’evento di persona”.

PressGiochi