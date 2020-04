Stati Uniti. Calo drastico per le scommesse sportive in Nevada, il mercato si sposta sugli eSports

Gli sportbook in Nevada hanno riportato un calo del 76% delle scommesse a causa dell’epidemia di Coronavirus e del blackout sportivo. Le scommesse hanno raggiunto 141,2 milioni di dollari secondo il Nevada Gaming Control Board. Marzo è normalmente uno dei mesi più proficui del Nevada per le scommesse sportive, con che hanno registrato un record di 596,7 milioni di dollari l’anno scorso. Per aiutare a superare il blackout sportivo globale, il Nevada Gaming Control Board, per la prima volta, ha permesso alle scommesse sportive di spostarsi sul mercato degli eSport.

