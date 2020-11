Stati Uniti. Approvato il nuovo casinò Rush Street Gaming dagli elettori in Virginia

Il 3 novembre gli elettori di Portsmouth hanno dato il via libera al progetto di casinò da 300 milioni di dollari di Rush Street pianificato per Victory Boulevard. Rivers Casino Portsmouth porterà 1.300 posti di lavoro permanenti e 1.400 lavori di costruzione temporanei al sito attualmente vacante. Rush Street Gaming, con sede a Chicago, svilupperà e gestirà l’ultima novità del suo crescente portafoglio di luoghi di gioco e di intrattenimento: Rivers Casino Portsmouth. In qualità di punto fermo dell’emergente Entertainment District di Portsmouth, il nuovo Rivers Casino include piani per un hotel, sale per concerti al coperto e all’aperto, spazi per conferenze, ristoranti e altro ancora. Il piano di gioco di Rivers Casino sarà caratterizzato da un’ampia varietà di slot, giochi da tavolo, una sala da poker e un BetRivers Sportsbook all’avanguardia.

Il sindaco di Portsmouth, John Rowe, ha dichiarato: “Questo è un grande giorno per Portsmouth. Gli elettori di Portsmouth hanno detto sì a una nuova opportunità economica che non solo creerà nuovi posti di lavoro, ma genererà anche più di 16 milioni di dollari di nuove entrate fiscali annuali per la nostra comunità. Con Rush Street Gaming, Portsmouth si è assicurato un eccellente sviluppatore e operatore di casinò, con una comprovata esperienza nel mantenere le promesse, nel supporto della comunità e nella creazione di posti di lavoro. Abbiamo scelto molto bene il nostro partner”. Il libro paga annuo stimato del Rivers Casino Portsmouth sarà di 62 milioni di dollari con l’impegno di Portsmouth First di creare una forza lavoro diversificata e di assumere a livello locale. Senza eccezioni, tutti i casinò di Rush Street sono stati votati “Top Workplace” dai membri del loro team. Nel luglio 2020, il Virginia Lottery Board ha pre-certificato Rush Street Gaming per gestire un casinò in Virginia. Con il referendum ora approvato dai residenti, la domanda di licenza è il passo successivo. Rush Street prevede l’apertura entro due anni dalla ricezione di una licenza di gioco dal Commonwealth della Virginia.

Neil Bluhm, presidente di Rush Street Gaming, ha affermato: “Ringraziamo i residenti di Portsmouth, la città di Portsmouth e il team di sviluppo economico di Portsmouth per il loro supporto. Siamo ansiosi di iniziare la costruzione, in modo che questo potente motore economico per il Commonwealth e la comunità locale possa iniziare a produrre benefici”. Rush Street Gaming è una delle società di giochi e intrattenimento in rapida crescita in America. Attraverso le sue affiliate, Rush Street possiede e gestisce casinò leader di mercato a Des Plaines, Illinois; Pittsburgh e Philadelphia, Pennsylvania; Schenectady, New York. Rush Street e le sue affiliate hanno anche sviluppato il Fallsview Casino & Resort a Niagara Falls, Ontario, in stretta collaborazione con la Provincia; Riverwalk Casino & Resort a Vicksburg, Mississippi, che è stato acquisito da Churchill Downs nel 2012. Rivers Casino e Rush Street Gaming hanno un lungo e orgoglioso record di diversità e inclusione in tutte le operazioni commerciali a livello nazionale. Rivers Casino Portsmouth utilizzerà piccole imprese di minoranza, donne e veterani in ogni fase della sua costruzione e gestione. Rivers Casino Portsmouth solleciterà la partecipazione di minoranze locali per il 5% del contributo azionario o 5 milioni di dollari. Rush Street Gaming è stata fondata da Neil Bluhm e Greg Carlin. Ponendo l’accento su un design superiore e un eccellente servizio clienti, Rush Street Gaming è diventato uno dei principali sviluppatori di casinò negli Stati Uniti. I casinò esistenti generano oltre 1 miliardo di dollari di entrate annuali dal gioco.

