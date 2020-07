Stati Uniti. Approvata la fusione tra Eldorado Resorts e Caesars Entertainment

Eldorado Resorts ha ricevuto l’approvazione per la sua fusione con Caesars Entertainment. L’acquisizione di Caesars Entertainment da $17,3 miliardi di Eldorado renderà la compagnia il più grande operatore di casinò negli Stati Uniti e uno dei più grandi al mondo. Dopo aver ritardato la decisione di due giorni, la New Jersey Casino Control Commission (NJCCC) ha conferito all’accordo il sigillo finale di approvazione. La fusione aveva già ricevuto l’approvazione della Commissione di gioco del Nevada, della Commissione di gioco dell’Indiana (IGC) e della Commissione di corse di cavalli dell’Indiana (IHRC).

Il Caesars Entertainment sarà ora il più grande operatore di gioco regionale negli Stati Uniti con 55 proprietà di casinò in tutto il mondo, tra cui otto iconiche proprietà di hotel casinò sulla Strip di Las Vegas. Caesars possiede e gestisce casinò in 16 stati degli Stati Uniti, tra cui Nevada, Colorado, Missouri, Iowa, Florida, Mississippi, Louisiana, Ohio, Illinois, Indiana, New Jersey, Pennsylvania, Arizona, Carolina del Nord, California e Maryland.

Tom Reeg, CEO della Caesars Entertainment, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato questa fusione , rendendoci così il principale leader nel settore dei giochi e dell’ospitalità. Non vediamo l’ora di attuare le numerose opportunità future per creare valore per tutte le parti interessate. Inoltre, siamo lieti di dare il benvenuto a tutti i membri del nostro team nella società combinata e non vediamo l’ora di attuare tutte le iniziative strategiche che porteranno l’azienda a una crescita continua”.

Secondo le condizioni applicate in Indiana, la società combinata deve vendere tre dei suoi casinò dell’Indiana entro la fine dell’anno per procedere con la fusione. Le autorità di regolamentazione dell’Indiana avevano precedentemente espresso preoccupazione per la fusione a causa della proporzione del settore che sarebbe caduta sotto il controllo della società.

PressGiochi