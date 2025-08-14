Stati Uniti, AGA: “Gli americani scommettono oltre $673 mld ogni anno con operatori illegali”

Una nuova analisi dell’American Gaming Association (AGA) rivela che gli americani scommettono complessivamente 673,6 miliardi di dollari all’anno con operatori di gioco d’azzardo illegali e non regolamentati, deviando l’attività dagli operatori autorizzati e privando le comunità di risorse fondamentali che finanziano infrastrutture, istruzione e sicurezza pubblica.

Spinto da un forte aumento del gioco online illegale, dall’uso crescente di macchine da gioco non regolamentate basate sull’abilità e dalle persistenti scommesse sportive illegali, il mercato illegale è cresciuto del 22% rispetto all’ultimo rapporto dell’AGA del 2022.

La crescita del mercato legale negli ultimi anni ha mantenuto relativamente stabile la quota del mercato illegale sul totale delle entrate del gioco negli Stati Uniti – con gli operatori illegali che catturano quote minori delle entrate da scommesse sportive e gioco online – ma questi rappresentano ancora quasi un terzo (31,9%) del mercato totale del gioco negli USA.

Il mercato del gioco d’azzardo illegale e non regolamentato ha generato circa 53,9 miliardi di dollari di entrate annuali per circuiti di scommesse offshore e operatori di macchine non regolamentate, privando i governi statali di 15,3 miliardi di dollari in tasse ogni anno.

“Gli operatori illegali prosperano a spese dei consumatori americani, sottraendo miliardi di entrate fiscali ai governi statali e minando gli sforzi del mercato legale,” ha dichiarato il presidente e CEO dell’AGA, Bill Miller. “È tempo di una repressione nazionale contro il mercato illegale pervasivo che svuota le casse statali e mette a rischio le persone.”

Slot machine illegali – Le macchine non regolamentate restano una delle minacce in più rapida crescita per il gioco legale, con oltre 625.000 macchine attualmente in funzione in bar, ristoranti e negozi di alimentari, con un aumento del 7,7% rispetto al 2022. Queste macchine hanno generato 30,3 miliardi di dollari di entrate e hanno causato una perdita di 9,5 miliardi di dollari in entrate fiscali per gli stati. Senza alcuna supervisione normativa, queste macchine rappresentano seri rischi sia per i consumatori che per le comunità.

Gioco online – Le slot online e i giochi da tavolo illegali hanno raggiunto 18,6 miliardi di dollari di entrate – con un aumento di quasi il 38% rispetto al 2022. Preoccupa soprattutto il fatto che la quota di giocatori online che utilizzano esclusivamente siti legali sia scesa dal 52% nel 2022 al solo 24% oggi, mentre la quota di chi usa sia siti legali che illegali è salita al 49%, quasi triplicando in soli tre anni. Nonostante questa crescita, gli operatori illegali detengono una quota minore del mercato totale del gioco online negli USA rispetto a tre anni fa.

Scommesse sportive – Gli americani hanno scommesso circa 84 miliardi di dollari con allibratori illegali e siti offshore nell’ultimo anno, generando 5 miliardi di dollari di entrate e causando una perdita fiscale di 1 miliardo di dollari. Rispetto al 2022, la quota di scommettitori sportivi che utilizzano esclusivamente siti illegali è diminuita di un terzo e la quota degli operatori illegali sul mercato totale delle scommesse sportive negli USA è scesa dal 36% al 24%. Tuttavia, uno scommettitore su dieci continua a utilizzare esclusivamente fonti illegali.

“Questi operatori agiscono nell’ombra, senza alcuna protezione per i consumatori, senza obblighi di gioco responsabile e senza alcun ritorno economico per le comunità che sfruttano,” ha aggiunto Miller. “Combatterli richiede non solo un’applicazione più rigorosa delle leggi negli Stati Uniti, ma anche una continua collaborazione con i nostri partner internazionali per chiudere gli operatori offshore e chiamarli a rispondere delle loro azioni.”

Lo studio è stato condotto da The Innovation Group per conto dell’American Gaming Association ed è basato principalmente su un sondaggio effettuato su 2.454 adulti statunitensi, analizzando i loro comportamenti di gioco nell’ultimo anno con operatori legali e illegali, nonché le loro osservazioni sulle macchine da gioco non regolamentate. Lo studio include anche dati pubblicamente disponibili sulla dimensione del mercato legale del gioco negli Stati Uniti e su alcuni mercati statali delle macchine da gioco.

PressGiochi