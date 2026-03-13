Stati Uniti, AGA: “Gli americani scommetteranno circa $3,3 mld sul March Madness”

L’American Gaming Association (AGA) stima che quest’anno gli americani scommetteranno legalmente 3,3 miliardi di dollari sui tornei di basket universitario NCAA Division I femminili e maschili, con un aumento del 54% negli ultimi tre anni. Questa crescita continua riflette la solidità del mercato delle scommesse sportive legali regolamentate dagli stati e dalle tribù, oltre alla crescente fiducia dei consumatori nelle opzioni di gioco regolamentate.

“Il March Madness è il momento clou della stagione di basket universitario e i tifosi si stanno preparando a un mese di azione nei tornei”, ha dichiarato Bill Miller, Presidente e CEO dell’American Gaming Association. “I fan continuano a partecipare alle scommesse sportive legali, regolamentate da stati e tribù, in numeri record durante uno dei momenti più importanti del calendario sportivo”.

I dati di Sensor Tower compilati dall’AGA mostrano che le piattaforme di prediction market hanno rapidamente aumentato la loro presenza nella pubblicità delle scommesse sportive. Nel 2025, mentre le impression pubblicitarie digitali degli sportsbook online sono diminuite di quasi il 14%, quelle legate alla pubblicità dei mercati di previsione sono aumentate in modo significativo. Con l’espansione di questo tipo di pubblicità, quasi una pubblicità digitale su cinque (15%) relativa alle scommesse sportive vista dai consumatori lo scorso anno non rispettava i messaggi obbligatori sul gioco responsabile previsti dalle normative statali. La piattaforma Kalshi, da sola, è diventata il terzo più grande inserzionista nel settore delle scommesse sportive per impression digitali nel 2025.

Nei primi due mesi del 2026, quasi la metà (43%) delle pubblicità digitali di scommesse sportive viste dai consumatori statunitensi non era conforme alle normative statali che richiedono messaggi sul gioco responsabile, poiché proveniva da operatori di prediction market. In questo periodo, Kalshi è diventato il marchio di scommesse sportive più visibile per impression pubblicitarie digitali, con i consumatori esposti alla sua pubblicità circa 5,2 miliardi di volte, rispetto ai 2,9 miliardi di impression di FanDuel, che rappresenta il successivo inserzionista più frequente tra gli sportsbook.

Uno studio commissionato dall’AGA mostra inoltre che, nonostante l’aumento dell’attività di scommesse, il volume complessivo della pubblicità degli sportsbook continua a diminuire da diversi anni. La spesa totale per la pubblicità delle scommesse sportive è diminuita del 5% su base annua, mentre il volume pubblicitario complessivo su tutti i canali è sceso dell’1% rispetto all’anno precedente ed è oggi inferiore del 27% rispetto al picco registrato nel 2021. Anche la pubblicità televisiva ha registrato un calo significativo: il volume degli spot dedicati alle scommesse sportive è diminuito del 9% nell’ultimo anno ed è calato del 50% rispetto al 2021.

I dati evidenziano inoltre che la pubblicità delle scommesse sportive rappresenta soltanto una piccola parte della pubblicità televisiva negli Stati Uniti. Nel 2025, infatti, le scommesse sportive hanno rappresentato appena lo 0,9% della spesa pubblicitaria televisiva, mentre la pubblicità degli alcolici ha raggiunto l’1,5%. In termini di volume, la pubblicità delle scommesse sportive (0,3%) è pari a circa la metà di quella dell’industria degli alcolici (0,6%) ed è molto inferiore alla quota della pubblicità farmaceutica, che raggiunge il 13,9%. Ciò significa che, per ogni spot televisivo dedicato alle scommesse sportive trasmesso nel 2025, sono stati mandati in onda 39 spot di prodotti farmaceutici.

“La fiducia nella propria scommessa, così come nell’integrità delle partite, nasce da un mercato delle scommesse equo e conforme alle regole”, ha dichiarato Miller. “Per questo motivo è fondamentale che tutti gli operatori che offrono scommesse sportive negli Stati Uniti rispettino le normative statali e tribali, garantendo così la protezione dei consumatori”.

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