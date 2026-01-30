Stati Uniti, AGA: gli americani scommetteranno circa $1,7 mld sul Super Bowl LX
L’American Gaming Association (AGA) stima che gli americani scommetteranno legalmente una cifra record di 1,76 miliardi di dollari sul Super Bowl LX. Questo dato riflette la continua crescita e solidità
30 Gennaio 2026
Share the post "Stati Uniti, AGA: gli americani scommetteranno circa $1,7 mld sul Super Bowl LX"
L’American Gaming Association (AGA) stima che gli americani scommetteranno legalmente una cifra record di 1,76 miliardi di dollari sul Super Bowl LX. Questo dato riflette la continua crescita e solidità del mercato delle scommesse sportive legali, regolamentato a livello statale e tribale.
“Nessun evento unisce i fan come il Super Bowl, e questa cifra record dimostra quanto gli americani apprezzino le scommesse sportive come parte dell’esperienza,” ha dichiarato Bill Miller, presidente e CEO dell’AGA. “Scegliendo operatori legali e regolamentati, i fan si divertono sostenendo al tempo stesso un mercato sicuro e responsabile.”
Un nuovo studio dell’AGA mostra che i prediction market stanno confondendo i consumatori, promuovendo le scommesse sportive come un investimento anziché come intrattenimento. Ciò evidenzia preoccupazioni sul modo in cui questi prodotti vengono commercializzati e sulla mancanza di strumenti di gioco responsabile.
Confusione sulla supervisione normativa – Il 78% degli scommettitori su contratti legati a eventi sportivi ritiene che i regolatori statali possano intervenire per risolvere controversie sulle loro piattaforme, nonostante i prediction market operino completamente al di fuori dei quadri regolatori statali sulle scommesse sportive. Questi risultati evidenziano un’ampia confusione tra gli utenti riguardo alla supervisione normativa che regola i prediction market.
Percezioni tra gioco d’azzardo e investimento – Gli scommettitori su contratti sportivi sono tre volte più propensi rispetto agli utenti dei bookmaker tradizionali a considerare la loro attività come un investimento: il 28% la definisce “investire”, contro il 9% degli utenti dei sportsbook.
Inoltre:
Il 31% degli scommettitori su contratti sportivi dichiara di aver visto messaggi della piattaforma che paragonano l’attività al trading o all’investimento, contro il 7% degli utenti dei bookmaker.
Il 25% degli scommettitori su contratti sportivi afferma di utilizzare fondi destinati agli investimenti, rispetto al solo 9% degli utenti dei bookmaker.
Sebbene più di un quarto degli utenti dei contratti sportivi creda di “investire”, la maggioranza (58%) considera comunque l’attività come gioco d’azzardo, suggerendo che almeno una parte degli utenti distingue tra la comunicazione della piattaforma e il rischio reale.
Accesso agli strumenti di gioco responsabile – Solo il 28% degli scommettitori su contratti sportivi afferma che gli strumenti di gioco responsabile sono facilmente individuabili sulla piattaforma, contro il 58% degli utenti dei bookmaker. Ciò riflette una visibilità e un’accessibilità significativamente inferiori delle tutele sui prediction market.
“Questa ricerca rafforza il motivo per cui i bookmaker regolamentati a livello statale e tribale sono fondamentali: offrono una supervisione rigorosa e protezioni per i consumatori che i prediction market semplicemente non possono garantire,” ha aggiunto Miller.