12 Settembre 2025 - 15:27

Stati Uniti, ad agosto 2025 i casinò di Detroit hanno generato $106,9 milioni

12 Settembre 2025

Secondo quanto riportato dal Michigan Gaming Control Board, i tre casinò di Detroit—MGM Grand Detroit, MotorCity Casino e Hollywood Casino at Greektown—hanno generato complessivamente 106,9 milioni di dollari di entrate nel mese di agosto 2025.

I giochi da tavolo e le slot machine hanno rappresentato 105,7 milioni di dollari del totale mensile, mentre le scommesse sportive al dettaglio hanno contribuito con 1,2 milioni di dollari.

Giochi da tavolo e slot machine – Le entrate derivanti da giochi da tavolo e slot sono diminuite del 4,6% rispetto ad agosto 2024 e dello 0,3% rispetto a luglio 2025. Dal 1° gennaio al 31 agosto, le entrate combinate da giochi da tavolo e slot sono calate dell’1,2% su base annua.

I tre casinò hanno versato 8,6 milioni di dollari in tasse statali sul gioco nel mese di agosto 2025, rispetto ai 9,0 milioni di agosto 2024. Hanno inoltre pagato 12,6 milioni di dollari in tasse sulle scommesse e contributi previsti dagli accordi di sviluppo alla città di Detroit.

Scommesse sportive – Nel mese di agosto 2025, i casinò hanno registrato un volume totale di scommesse sportive al dettaglio pari a 6,8 milioni di dollari, generando 1,2 milioni di dollari in ricavi lordi. I ricavi rettificati qualificati (QAGR) dalle scommesse sportive al dettaglio sono diminuiti del 26,7% rispetto ad agosto 2024, ma aumentati del 20,2% rispetto a luglio 2025.

I casinò hanno versato 46.903 dollari in tasse statali derivanti dalle scommesse sportive al dettaglio e 57.326 dollari in tasse sulle scommesse alla città di Detroit.

 

