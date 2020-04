Stati Uniti. A New York aumentano le entrate delle scommesse sportive

A New York, nel mese di marzo, le entrate delle scommesse sportive sono aumentate , nonostante l’impatto dell’epidemia di Coronavirus. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione di gioco dello Stato di New York, le entrate delle scommesse sportive hanno visto un aumento di giorno in giorno rispetto alla perdita del mese precedente. Il mese scorso, quattro casinò commerciali hanno totalizzato 99.514mila dollari (€ 91.342), in aumento rispetto alla perdita di 179.593mila dollari di febbraio, minimo storico per New York. Il dato di marzo è stato il secondo totale mensile più basso mai registrato. Con gran parte degli eventi sportivi cancellati in tutto il mondo a causa della pandemia di Coronavirus attualmente e nei prossimi mesi, il settore sembra counque pronto per affrontare questo momento difficile. Rivers Casino & Resort, con sede a Schenectady, ha conquistato il primo posto nel mercato, generando 81.883mila dollari in entrate per scommesse sportive, rispetto a una perdita di 38.802mila dollari a febbraio. Il Del Lago Resort and Casino, che gestisce uno sportbook basato su DraftKings, ha generato entrate per 53.861mila dollari, con un netto calo rispetto ai 98.247mila dollari del mese precedente.

