Stati Uniti. A Las Vegas aprirà un nuovo casinò con tecnologia contactless

La tecnologia contactless sarà utilizzata nel nuovo casinò di Las Vegas, Circa, che dovrebbe essere inaugurato il 28 ottobre. Circa Resort and Casino sarà una struttura per soli adulti con 777 camere, un casinò a due piani, sei piscine a temperatura controllata, il più grande anfiteatro nel paese e il più grande bookmaker del mondo. A seguito della pandemia, l’operatore ha deciso che ora utilizzerà la tecnologia contactless. Secondo la società, sta lavorando con Intelity, un’azienda specializzata in prodotti senza contatto per il settore dell’ospitalità, per equipaggiare la proprietà con il check-in mobile e le chiavi mobili, mentre i tablet da 10 pollici verranno utilizzati per consentire un servizio senza contatto con maggiore controllo digitale degli ospiti presso il resort. L’intenzione è quella di evitare contatti inutili durante la pandemia. Gli ospiti, ad esempio, potranno saltare la reception e fare il check-in direttamente dal proprio smartphone. Saranno inoltre in grado di utilizzare i tablet per ordinare pasti, prenotare servizi e strutture del resort, ascoltare musica in streaming e richiedere un servizio senza contatto.

Robert Stevenson, CEO di Intelity, ha dichiarato in una nota: “Il resort in sé è unico nel suo genere e siamo entusiasti di collaborare con loro per aiutare a portare il servizio al livello successivo. Nell’era COVID-19, la sicurezza e il lusso sono i due prodotti principali e implementando la piattaforma Intelity, Circa Resort & Casino sarà in grado di fornire entrambi i più alti standard disponibili nel settore”.

