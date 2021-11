Stati Generali dell’Amusement: “Con ADM pronti a elaborare regole applicabili e condivisibili”

Si è tenuto questo pomeriggio il nuovo incontro degli Stati Generali dell’Amusement nel quale è stato fatto il punto dei risultati raggiunti e dei temi discussi lunedì scorso in occasione dell’incontro in ADM con il direttore Marcello Minenna e il dott. Antonio Giuliani alla presenza degli enti di omologa e di Sogei.

“In occasione dell’incontro ai Monopoli, – ha affermato Vanni Ferro di Newasgi – vista la necessità materiale riconosciuta dagli stessi enti certificatori, abbiamo chiesto la possibilità di avere una proroga dei termini per poter certificare tutte le macchine che abbiamo in casa. La proroga che chiediamo serve per trovare un punto di incontro e chiarire i punti più problematici. C’è stata apertura per la costituzione di un tavolo di lavoro comune al quale parteciperanno due rappresentanti degli Stati generali, Paolo Dalla Pria e Mauro Zaccaria oltre all’avv. Bedolato. Speriamo così di trovare il giusto compromesso che sia soddisfacente per entrambe le parti. Speriamo con il tavolo di produrre i giusti chiarimenti di cui il settore ha bisogno”.

Marco Raganini di Anbi ha affermato: “Finalmente in questo appuntamento con i Monopoli abbiamo avuto un’apertura nella considerazione che c’è tanta strada da fare e che il comparto rischia davvero di esser messo in ginocchio e di non poter più lavorare. Il fatto che si valuta la proroga ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Alcuni piccoli chiarimenti su alcuni aspetti già ci sono stati dati. Ma c’è ancora grande incertezza sul comparto delle ticket redemption e dei Vinci sempre. Sono macchine che normativamente non esistono ma che sono invece presenti in tutte le nostre sale e stanno lavorando. Anche i certificatori non hanno ben chiaro cosa devono fare. Se non si vuole davvero bloccare il comparto si deve trovare il modo per colmare con i provvedimenti attuativi da emanare di colmare questo gap tra produttori, certificatori e gestori. L’apertura verso una soluzione ci dà speranza”.

Ad intervenire per Astro, Claudio Bianchella che ha spiegato: “La cosa più importante che è uscita e che arriverà probabilmente a breve con un documento ufficiale di ADM è l’istituzione di un tavolo tecnico nel quale saremo presenti per poter aiutare a scrivere regole praticabili. Tutti noi vogliamo omologare le macchine ma con le regole attuali oggi è impossibile quindi dobbiamo procedere cercando da un lato di modificare gli apparecchi e dall’altro le regole per renderle meno stringenti e far sì che si possa quindi procedere con le omologazioni.

E’ emersa sicuramente la disponibilità di ADM di mettersi ad un tavolo per ascoltare le nostre difficoltà e speriamo che nella prossima circolare si superi la difficoltà legata agli apparecchi ex elettromeccanici e comma 7a, 7c ante 2003 che erano autocertificabili ma che sarebbero stati installabili sono in pochi esercizi. Oggi invece, c’è stata data conferma che sarà possibile installarli negli stessi luoghi nei quali erano fino ad oggi. Dovremmo trovare una soluzione per le ticket redemption e per gli apparecchi vinci sempre, e grazie alla proroga dovremmo riuscire ad omologare anche questi apparecchi”.

A chiusura dell’incontro è intervenuto Alessandro Lama, Confesercenti Amusement, che ha annunciato per il 2 dicembre il convegno che si terrà a Roma dal titolo ‘Stati Generali Amusement: Il gioco senza vincita in denaro, evoluzioni di un settore in Italia e in Europa’ che “sarà un altro passo per far comprendere all’Amministrazione e alla politica la nostra posizione e la nostra difficoltà a gestire un momento tanto delicato. Abbiamo bisogno di regole applicabili e condivisibili” ha concluso Lama.

PressGiochi