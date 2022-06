Stati Generali Amusement: creata Commissione per proporre ad ADM elenco di apparecchi da esonerare da verifiche

All’interno degli Stati Generali dell’Amusement è stata creata una Commissione Interna che avrà il compito di preparare una proposta da fare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e sulla quale verrà avviata una discussione, per quanto riguarda la disposizione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero la creazione di un elenco degli apparecchi che saranno esonerati da ADM ogni 15 novembre dalle verifiche tecniche.

L’art. 18 ter del decreto su cui la Camera sta votando in queste ore, al comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare quindi entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

