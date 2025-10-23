StarCasinò, una settimana da brividi: debuttano Big Bass Halloween 3, Reactoonz 100 e l’adrenalinica Vinci La Gallina Respin

23 Ottobre 2025 - 16:55
Quattro nuovi titoli in arrivo dal 20 al 23 ottobre, grazie alle partnership con Pragmatic Play, Play’n Go, Skywind e GAMES GLOBAL
Settimana ricca di novità su StarCasinò: l’offerta si espande con quattro nuovi titoli pronti al debutto tra lunedì 20 e giovedì 23 ottobre. Si tratta di un’iniezione di adrenalina e avventura resa possibile dalle collaborazioni con i migliori provider del settore, che portano sulla piattaforma giochi tra i più attesi dai giocatori.
Il sipario si è alzato lunedì 20 ottobre con Vinci La Gallina Respin di Skywind. Un’avventura unica nel suo genere, ambientata in una fattoria dove il giocatore deve accumulare premi su una singola linea di gioco. Ad ogni giro bisogna decidere se incassare la vincita o rischiare per un premio più alto, ma attenzione al Lupo: la sua comparsa azzera l’intero montepremi accumulato!
Martedì 21 ottobre l’atmosfera si è tinta di toni “horror” con il ritorno di una serie leggendaria: Big Bass Halloween 3, firmato Pragmatic Play. Il celebre pescatore torna protagonista in una versione spettrale, con l’obiettivo di “catturare” i simboli pesce con i loro premi in denaro. Funzionalità iconiche come i Wild del pescatore e le feature dinamite si fondono con un tema da brivido.
Il cuore della settimana, mercoledì 22 ottobre, è segnato dall’arrivo di Miami Reels Power Combo di GAMES GLOBAL. Questa slot trasporta i giocatori nelle atmosfere al neon di Miami, introducendo l’innovativa meccanica “Power Combo”. Questa funzione permette di attivare diverse modalità di Free Spin e, soprattutto, di combinarle tra loro per sbloccare bonus potenziati come rulli espansi o moltiplicatori di vincita.
A concludere la settimana in grande stile, giovedì 23 ottobre, arriva l’energia cosmica di Reactoonz 100 di Play’ n Go. I simpatici alieni tornano su una griglia 7×7 ad alta volatilità, dove le vincite a cascata caricano le funzioni speciali. La grande novità di questo sequel è il “Toon Energizzato”, che può attivare un moltiplicatore progressivo capace di raggiungere un incredibile 100x.
PressGiochi