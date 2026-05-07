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StarCasinò: un maggio di grandi esclusive tra eruzioni di premi e icone senza tempo

La piattaforma arricchisce la propria library con tre nuovi titoli d’eccezione: dalle esclusive assolute targate Games Global e Bullshark Games, fino al lusso finanziario di Monopoly Money Magnate

07 Maggio 2026

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La primavera di StarCasinò entra nel vivo con una settimana dedicata all’innovazione e al divertimento di alto profilo. Il brand conferma la sua strategia di eccellenza, offrendo ai propri utenti anteprime esclusive e collaborazioni con i provider più prestigiosi del panorama internazionale, come Games Global, Bullshark Games e Red Tiger.

Il viaggio nella nuova offerta di intrattenimento ha preso il via lunedì 4 maggio con il debutto in esclusiva assoluta di Volcanic Fortune di Games Global. I giocatori sono invitati a sfidare la forza della natura in un’avventura ad alta tensione, dove grafiche infuocate e meccaniche di gioco esplosive promettono un’esperienza dinamica e ricca di adrenalina, tipica delle produzioni premium del provider.

L’offerta di contenuti inediti è proseguita martedì 5 maggio con un’altra esclusiva: Gobstopper Grind di Bullshark Games. Questo titolo si distingue per un approccio visivo originale e un gameplay fluido, capace di catturare l’attenzione sia dei giocatori più esperti che dei neofiti grazie a funzioni bonus innovative che rendono ogni spin imprevedibile.

Il culmine di questa settimana di release arriva oggi, giovedì 7 maggio, con il lancio dell’attesissimo Monopoly Money Magnate firmato Red Tiger. Il gioco da tavolo più famoso del mondo torna in una veste digitale lussuosa e coinvolgente. Tra richiami agli elementi iconici del brand e l’eleganza meccanica garantita da Red Tiger, il titolo punta a scalare le classifiche di gradimento grazie a un perfetto equilibrio tra nostalgia e potenziali di vincita da vero “magnate”.

StarCasinò ribadisce la sua missione: trasformare ogni sessione di gioco in un evento memorabile, puntando su una selezione curata che premia la qualità tecnologica e l’originalità dei temi trattati.

 

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