StarCasinò svela le novità della settimana: quattro nuovi titoli per emozioni senza fine!

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro nuove slot che arricchiscono la sua offerta a partire da questa settimana. Gli utenti della piattaforma saranno catapultati in mondi incredibili, scoprendo così temi innovativi, funzionalità esclusive e opportunità di gioco con ogni nuovo titolo.

Dal 15 aprile, gli users potranno immergersi in un’avventura esotica con FRKN Bananas di Hacksaw Gaming, in esclusiva sulla piattaforma. Con una tematica esilarante e simboli selvaggi, questa slot promette un’esperienza fruttata e ricca di bonus, che terrà i giocatori sulle spine con ogni giro.

Dal 25 marzo, StarCasinò ospiterà Dead Dead Or Deader, una slot di NoLimit City con un tema horror avvincente, che trasporterà i più coraggiosi in un mondo infestato da zombie. Con funzioni di gioco uniche e bonus mortali, questa slot rappresenta una sfida emozionante per gli appassionati del brivido.

A partire dal 26 marzo, la piattaforma ospiterà una novità di Playson per esplorare al meglio l’antico Egitto: 3 Luxor Pots Hold And Win. Questo gioco, caratterizzato da una grafica mozzafiato e dalla funzione “Hold and Win”, darà la possibilità di svelare tesori nascosti e vincere grandi premi, grazie a una combinazione perfetta di mistero e avventura.

Dal 27 marzo, StarCasinò accoglierà Max Megaways 3 di Big Time Gaming, un titolo che sfrutta il sistema Megaways per offrire un numero quasi infinito di modi per vincere. Ogni giro rappresenta un’opportunità di gioco unica, rendendo questa slot la scelta ideale per coloro che cercano emozioni forti.

PressGiochi