StarCasinò Sport: una speciale caccia al tesoro per la festa della donna presso l’AS Roma Store

In occasione della Festa della Donna, StarCasinò Sport regala un’esperienza unica a tre tifosi della Roma. Il sito di intrattenimento sportivo, Premium Partner di AS Roma, ha infatti organizzato un’adrenalinica

In occasione della Festa della Donna, StarCasinò Sport regala un’esperienza unica a tre tifosi della Roma. Il sito di intrattenimento sportivo, Premium Partner di AS Roma, ha infatti organizzato un’adrenalinica Caccia al Tesoro per tre fortunati supporter della squadra giallorossa, selezionati tramite i propri profili social. Al termine del contest è stata presentata una sorpresa a tema 8 marzo, per lo stupore dei concorrenti.

Presso l’AS Roma Store, Luisa, Valeria e Stefano si sono messi in gioco in una corsa, letteralmente, contro il tempo. Sotto la supervisione della giornalista e conduttrice Valentina Ballarini, nei secondi a loro disposizione i tre fan giallorossi dovevano trovare e indossare il più alto numero di vestiti marchiati AS Roma. Com’è andata? Sui canali di StarCasinò Sport è online il video di questa emozionante avventura.

Il tempo limite per ogni partecipante è stato definito tramite un quiz sulla storia della Roma: Stefano ha risposto correttamente “16” alla prima domanda – “A quanti anni ha esordito in Serie A il capitano, Francesco Totti?” – e si è aggiudicato 90 secondi. Con precisione e rapidità, è riuscito a raccogliere ben dieci oggetti diversi: tre magliette da gioco, due felpe, una giacca, una palla, una lampada, uno zaino e un borsone. Nel secondo quesito “Chi è stato il portiere titolare nella stagione del terzo scudetto della Roma?”, Valeria ha risposto “Antonioli” e ha ottenuto un minuto: ha raccolto due maglie ufficiali, due giacche, uno zaino, un pallone, una sciarpa, un salvadanaio e un berrettino. Luisa, infine, ha avuto a disposizione solo trenta secondi ma, grazie alla sua scaltrezza, è riuscita ad accaparrarsi ben cinque oggetti: due magliette da gioco, un pantaloncino, una felpa e un cappellino.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché un regalo speciale attendeva i concorrenti: la maglia Home della AS Roma con fit da donna, che StarCasinò Sport aveva nascosto all’interno dello Store. La regola era semplice: il concorrente che per primo avrebbe individuato la maglietta, se la sarebbe portata a casa insieme a due biglietti per andare all’Olimpico a vedere la Roma (oltre a quanto già raccolto in precedenza). Grazie al suo istinto e alla sua abilità, Stefano ha trovato il tesoro nascosto e si è aggiudicato il premio finale che ha deciso di condividere con le altre concorrenti.

Fedele alla sua mission “Il nuovo modo di vivere la Roma”, StarCasinò Sport ha organizzato questa attività per regalare, ancora una volta, esperienze uniche ai tifosi giallorossi e per avvicinarli alla loro squadra del cuore.

PressGiochi