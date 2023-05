Starcasinò Sport regala a Francesca il sogno di essere social media manager della Roma per un giorno

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di AS Roma, ha lanciato una call-to-action sul proprio profilo Instagram ufficiale che ha permesso di selezionare un giovane talento del social media management: Francesca Fadda, tifosa romanista di Cagliari. Francesca, studentessa di Digital Media Marketing, ha avuto l’opportunità di affiancare il team digital giallorosso e diventare il Social Media Manager dell’AS Roma per un giorno grazie a StarCasinò Sport.

Nelle scorse settimane, in previsione del match che ha visto la Roma scendere in campo contro la Salernitana, StarCasinò Sport attraverso un post social ha invitato tutti i tifosi della squadra capitolina a farsi avanti per diventare SMM della propria squadra del cuore. Il contenuto pubblicato dal brand ha ottenuto un totale di oltre 650 risposte che sono state tutte valutate dal team di StarCasinò Sport alla ricerca di futuri professionisti della comunicazione digitale. Francesca si è distinta per la qualità dei contenuti pubblicati sul suo profilo personale, dove sperimenta quanto appreso nei suoi studi e dà spazio alle sue più grandi passioni come il mondo del beauty, i viaggi e, ovviamente, la Roma.

Dall’arrivo della squadra all’Olimpico, fino ai momenti precedenti al fischio d’inizio, passando per l’ingresso dei giocatori in campo e il riscaldamento prepartita, in qualità di Social Media Manager il compito di Francesca è stato quello di documentare in real time tutto l’avvicinamento alla gara della squadra giallorossa, attraverso stories, reel e post pubblicati direttamente sul profilo ufficiale @officialasroma. Non poteva mancare la creazione dei contenuti ordinari del Content Calendar della squadra, ovvero il racconto dei momenti topici di ogni partita: formazioni ufficiali, calcio d’inizio, half-time e gol dei campioni giallorossi.

“Non avevo mai visto una partita da questa prospettiva, è un sogno che si avvera” – ha commentato di Francesca direttamente dal prato dell’Olimpico – “È stato entusiasmante affiancare il team digital della mia squadra del cuore ed essere una di loro, anche solo per un giorno. Ho imparato tanto e farò certamente tesoro di questa esperienza unica. Ringrazio immensamente StarCasinò Sport per avermi regalato questa opportunità”.

Il video dell’attività è disponibile sui social di StarCasinò Sport.

