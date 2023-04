StarCasinò Sport presenta “Indovina il compagno?”: La sfida tra Alessandro Buongiorno e Luca Gemello

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Top Partner del Torino FC, ha coinvolto i giocatori granata Alessandro Buongiorno e Luca Gemello in un gioco che vede protagonista tutta la rosa del Torino. Si chiama “Indovina il Compagno?”, una variante del classico gioco da tavola in cui i due calciatori si sono calati nelle vesti di detective per fare luce sull’identità misteriosa nascosta dietro la card del rivale. Com’è finita? Per scoprirlo basta guardare il video sui canali digitali di StarCasinò Sport.

Sotto la supervisione dell’influencer Lucrezia Maritano, il difensore Buongiorno e il portiere Gemello dovevano rispettare il regolamento del noto gioco da tavolo, ma con qualche piccola variante. Dopo aver scelto la propria card, con solo quattro domande a disposizione – alle quali si poteva rispondere solo “sì o no” – i due calciatori avevano il compito di arrivare il più rapidamente possibile alla soluzione del mistero. I temi per i quesiti erano: aspetto fisico e caratteriale, curiosità, retroscena e statistiche personali. I granata hanno dimostrato una notevole inventiva nel porre le domande, spaziando tra argomenti totalmente diversi l’uno dall’altro: dai gol o assist realizzati in stagione allo streetwear, dal taglio di capelli alla palestra, dalla cucina al numero di maglia. Tra tanti dubbi e perplessità sulle risposte ricevute, con anche qualche trabocchetto, il divertimento è assicurato. Uno dei due avrà indovinato?

Il brand di intrattenimento sportivo partner dei granata ha organizzato questa attività per raccontare qualche retroscena sugli uomini che si nascondono sotto le vesti di sportivi professionisti. Fedele alla sua mission “Il nuovo modo di vivere il Torino”, lo scopo dell’iniziativa è avvicinare sempre di più i tifosi ai loro beniamini, cercando di alimentare la passione nei cuori granata in vista del rovente finale di stagione.

