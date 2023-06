StarCasinò Sport intervista Edoardo Soleri: “Giocare per il Palermo è un’emozione unica. La 27? L’ho scelta per Javier Pastore”

Edoardo Soleri, attaccante del Palermo classe ’97, in sole due stagioni in rosanero è riuscito a conquistare la fiducia e l’amore della tifoseria siciliana grazie alla sua dedizione, ai suoi gol e al suo impegno in campo. È stato intervistato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di Palermo FC. Il video dell’intervista è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Nato a Roma ma cresciuto in Sud America, Soleri ha raccontato com’è stata la sua infanzia in America Latina: “Mi sono trasferito in Argentina appena nato quindi non ho mai giocato a calcio lì. In Brasile ho iniziato la scuola calcio quindi lì ho mosso i primi passi. In questi due paesi, così come in Italia, si vive di calcio e tutti lo amano più di ogni altra cosa”. Il numero 27 rosanero ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nella primavera della Roma, dove, grazie all’intuito di Mister Muzzi, ha avanzato la sua posizione in campo da centrocampista ad attaccante. Il ricordo più bello in giallorosso è “la tripletta alla Lazio: nonostante fosse un derby giovanile, a Roma è comunque una partita sentita. Se dovessi scegliere un momento preciso, direi quello”.

Nel campionato di Serie B appena concluso, Soleri ha segnato 4 gol con la maglia rosanero, 2 dei quali da subentrante. Ha raccontato a StarCasinò Sport il segreto per farsi trovare pronto a incidere nelle partite con pochi minuti a disposizione: “Nel corso della settimana cerco sempre di allenarmi al meglio e di prepararmi come se dovessi giocare dall’inizio. Poi se vado in panchina sono pronto quando il mister mi chiama. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra”.

In conclusione, Soleri ha confidato la motivazione alla base della scelta del suo numero di maglia: “Quando sono arrivato a Palermo ho parlato con mio fratello, che è innamorato del calcio sudamericano. Mi ha detto lui di prendere la 27, maglia indossata in passato da Javier Pastore”. Questo e molto altro nell’imperdibile intervista realizzata da StarCasinò Sport all’attaccante del Palermo Edoardo Soleri.

PressGiochi