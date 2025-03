StarCasinò Sport: il Messina raccontato dai suoi protagonisti

StarCasinò Sport ha dato voce a quattro protagonisti del Messina attraverso due entusiasmanti sessioni di Q&A, che hanno coinvolto Titas Krapikas, portiere, e Marco Crimi, centrocampista, in un primo incontro, seguiti da Davide Petrucci e Leonardo Pedicillo, entrambi centrocampisti, in un secondo appuntamento. Le interviste hanno fatto emergere storie, ricordi e obiettivi di chi vive il calcio come una missione, con lo sguardo sempre rivolto alla squadra e alla città.

Marco Crimi, tornato nella squadra della sua città, ha raccontato con orgoglio cosa significa giocare con i colori del Messina, descrivendo il suo legame speciale con la squadra e i tifosi: “È sempre stato un mio desiderio quello di poter tornare a vestire i colori della mia città” spiega. Il compagno Titas Krapikas aggiunge: “Sicuramente la città è bellissima, mi trovo benissimo e quello che mi ha colpito forse è il calore della gente che ti dà fuori dal campo.”

Crimi ha inoltre sottolineato l’importanza dell’atmosfera unica che si respira a Messina: “La vivo con molta passione perché, essendo anche del posto, sicuramente la sento un po’ di più. Voglio ottenere i migliori risultati per aiutare il mio Messina e la città.”

Entrambi hanno ricordato momenti indimenticabili e ricordi dello storico stadio Celeste, che Crimi ha definito: “Un fortino stupendo che porto nel cuore.”

In un secondo emozionante Q&A, Davide Petrucci e Leonardo Pedicillo hanno condiviso il loro attaccamento alla squadra e ai tifosi. Pedicillo ha raccontato la gioia di segnare il suo primo gol nei professionisti con la maglia giallorossa: “Il mio primo gol nei professionisti, contro il Latina, e i due assist alla prima partita in Lega Pro con il Messina sono momenti che porterò sempre con me.”

Petrucci ha aggiunto quanto sia speciale giocare in una piazza passionale come Messina: “È quasi un anno che sto qui e, fin dal primo giorno, ho percepito questo attaccamento e questa passione che ti spinge a lottare per la maglia, la città e la gente.”

Entrambi hanno sottolineato il desiderio di migliorarsi costantemente, mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi futuri: “Il mio obiettivo è continuare a crescere sia come giocatore che come persona.”

Con queste interviste (disponibili a questo link), StarCasinò Sport conferma il suo impegno nel raccontare storie autentiche di calcio. Perché Messina non è solo un club, ma una comunità che vive e respira calcio ogni giorno.

PressGiochi