Starcasinò Sport festeggia il Carbonara day regalando a due tifosi giallorossi una sfida a colpi di mestolo sul piatto della tradizione romana

Oggi è il Carbonara Day e, in occasione di questa giornata dedicata a uno dei piatti più iconici della cultura culinaria romana, StarCasinò Sport ha regalato una esperienza esclusiva a due fortunati tifosi giallorossi. Il sito di intrattenimento sportivo, Premium Partner di AS Roma, ha infatti organizzato una speciale gara in cucina che ha visto due supporter capitolini sfidarsi a colpi di mestolo per preparare la miglior Carbonara, sotto la supervisione dell’influencer @theminoo_. In palio importanti premi offerti da StarCasinò Sport. Com’è andata? Sul canale YouTube di StarCasinò Sport è online il video di questa emozionante challenge.

Simone di Ostia, romano e romanista, e Maurizio di Fiumicino, abbonato in Curva Sud, sono i due concorrenti di questa speciale attività organizzata da StarCasinò Sport. Per i romani, si sa, la Carbonara è una “fede” (ma anche altri piatti della tradizione, come Cacio e Pepe) e non si ammettono errori sulla ricetta originale, tramandata di famiglia in famiglia da generazioni. Proprio per questo StarCasinò Sport e i due concorrenti, romani DOC, poco prima dell’inizio della sfida hanno fatto chiarezza sugli ingredienti, mettendo subito al bando i don’t come pancetta, panna, cipolla o aglio. Come ha spiegato Maurizio “gli ingredienti sono solo 5: guanciale, uova, pecorino, pasta e pepe nero”. “Rigorosamente senza alcun tipo di soffritto” ha sottolineato Simone. “Per la crema di uova serve l’acqua di almeno un albume, che verrà poi assorbita dalla pasta” ha aggiunto Maurizio.

Ora che tutto è chiarito, la palla passa ai fornelli. Come nelle più importanti gare di cucina, per decretare il vincitore della challenge il giudice Themino ha tenuto in considerazione diversi fattori: presentazione, gusto, procedimento, utilizzo degli ingredienti e, ovviamente, rispetto per la tradizione. Su quest’ultimo, entrambi i concorrenti si sono comportati egregiamente, infatti tutte e due le carbonare erano assolutamente fedeli alla ricetta originaria del piatto. Il creator, nelle vesti da giudice, ha poi assaggiato le creazioni e ha decretato il vincitore del contest: Maurizio. A suo favore pochi dettagli in più rispetto al suo sfidante, tra cui una presentazione più elegante e senza sbavature. Ma per premiare la loro passione e amore per la Capitale in tutti i sensi StarCasinò Sport ha deciso di mettere comunque a disposizione di entrambi due prime maglie e due biglietti per una partita della Roma all’Olimpico.

Tutto questo e molto di più è “Il nuovo modo di vivere la Roma” per StarCasinò Sport: esperienze esclusive, premi unici e un legame sempre più forte con la propria squadra del cuore!

PressGiochi