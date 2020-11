StarCasinò.sport diventa official sponsor dell’SSC Napoli

Attraverso la sponsorizzazione StarCasinò.sport offre ai tifosi un nuovo modo di vivere SSC Napoli e la loro città natale, Napoli. StarCasinò.sport, l’innovativa piattaforma di intrattenimento sportivo, che fa parte del Gruppo Betsson, ha annunciato di essere diventata ufficialmente uno degli sponsor della squadra italiana di calcio di Serie A, Società Sportiva Calcio Napoli per la stagione calcistica 2020/2021. L’annuncio è stato dato con il lancio di un video che mostra alcuni grandi scatti del Napoli e la passione per il calcio tra i tifosi che sono i veri eroi di questa partnership. Emozione, sorpresa, intrattenimento e divertimento sono le parole chiave che definiscono questa partnership. StarCasino.sport lo attiverà attraverso iniziative originali e coinvolgenti e una ricca timeline di contenuti esclusivi. L’obiettivo è celebrare l’iconica città di Napoli e il legame unico che ha con la sua squadra di calcio, offrendo a tifosi e appassionati di calcio un intrattenimento accattivante. “Siamo sempre stati impegnati a rafforzare e far crescere il nostro marchio attraverso attività innovative e coinvolgenti che ci avvicinano agli appassionati di sport e ai fan. Lo spirito amante del divertimento, la dedizione alla comunità insieme a una profonda passione, sono alcuni dei valori positivi che condividiamo con SSC Napoli, che ci portano a investire in intrattenimento di alta qualità, creativo e innovativo. Soprattutto in un momento in cui non è possibile assistere di persona alle partite di calcio”, ha affermato Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer di Betsson Group.

“SSC Napoli è lieta di dare il benvenuto al suo nuovo Sponsor Istituzionale, StarCasinò.sport, una piattaforma che ha intrapreso un percorso innovativo e creativo nella pubblicazione di notizie sportive digitali che siamo sicuri arricchirà ulteriormente il coinvolgimento emotivo dei tifosi azzurri”, ha dichiarato Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing per SSC Napoli. Attraverso il sito StarCasinò.sport i fan hanno accesso a dieci esperienze esclusive, davvero indimenticabili: dalla gioia di ricevere una maglia di Insigne autografata, alla possibilità di prendere un caffè con un giocatore del Napoli storico o essere speaker per un giorno, annunciando la formazione del loro dream team. L’accordo con StarCasinò.sport prevede anche led a bordo campo dello Stadio San Paolo, insegna StarCasinò.sport presso il Centro Tecnico di Castel Volturno, fondali brandizzati durante le interviste ai giocatori e il logo del brand sul sito ufficiale sscnapoli.it. , il tutto aumentando la visibilità del marchio.

PressGiochi