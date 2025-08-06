Starcasinò si rafforza con l’ingresso del provider Bgaming

StarCasinò, player di riferimento nell’intrattenimento digitale, annuncia con entusiasmo l’ampliamento della propria offerta di gioco attraverso la partnership con BGaming. Questa collaborazione strategica mira ad arricchire ulteriormente il catalogo di StarCasinò con titoli originali, divertenti e di alta qualità, consolidando la posizione della piattaforma come punto di riferimento del settore iGaming.

Fondata nel 2012 come studio interno di SoftSwiss e affermatasi come brand indipendente nel 2018, BGaming si è rapidamente distinta nel mercato dell’iGaming grazie alle sue innovazioni tecnologiche. L’azienda è riconosciuta per la creazione di giochi che combinano meccaniche coinvolgenti con grafiche accattivanti, garantendo un’esperienza utente di primo livello.

Il lancio ufficiale su StarCasinò è avvenuto lo scorso lunedì 4 agosto, con l’introduzione progressiva di 12 titoli selezionati nell’arco di questa e della prossima settimana. Ogni giorno, dal lunedì al giovedì, verranno rilasciati nuovi giochi, tutti inclusi in un’iniziativa di Cashback dedicata che prenderà il via venerdì 8 agosto e proseguirà per tutto il weekend.

Durante la prima settimana di lancio, dal 4 al 7 agosto, la piattaforma renderà disponibili una serie di titoli. Il 4 agosto, i giocatori potranno accedere a giochi come Savage Buffalo Spirit Megaways, Wild Cash x9990, Wild Tiger Bgaming, Burning Chilli X e Luck And Magic. Il 5 agosto sarà la volta di Aztec Magic Bonanza, mentre il 6 agosto verrà introdotto Lady Wolf Moon Megaways. La prima settimana si concluderà il 7 agosto con l’aggiunta di Savage Buffalo Spirit.

La seconda fase del lancio, che si svolgerà dall’11 al 14 agosto, introdurrà ulteriori novità nel catalogo: l’11 agosto sarà disponibile Wild Chicago, seguito il 12 agosto da Beast Band. Il 13 agosto verrà aggiunto Dice Bonanza, e infine, il 14 agosto, i giocatori potranno scoprire Merge Up.

“L’introduzione di BGaming nel nostro portfolio rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita e nell’impegno costante a fornire ai nostri utenti un’offerta di gioco sempre più ricca e all’avanguardia“, ha commentato Fabio Denegri, Business Director Italia in Betsson Group. “Siamo entusiasti di poter aggiungere i loro titoli innovativi e le loro soluzioni di gioco di qualità al nostro catalogo, certi che contribuiranno a elevare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento su StarCasinò.”

