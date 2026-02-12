Newsletter

12 Febbraio 2026

StarCasinò si colora di dolcezza: il debutto di Sugar Rush Super Scatter guida le novità della settimana

Da NoLimit City a ELK Studios, un viaggio tra adrenalina e innovazione che include l’attesissima esclusiva Thunderstruck Stormblitz

12 Febbraio 2026

L’offerta di intrattenimento digitale di StarCasinò si arricchisce ulteriormente a metà febbraio con l’introduzione di cinque nuovi titoli che spaziano tra meccaniche d’avanguardia e ambientazioni estremamente diversificate. La settimana culmina giovedì 12 febbraio con il debutto più atteso, quello di Sugar Rush Super Scatter di Pragmatic Play. Questo nuovo capitolo di una delle saghe più amate dai giocatori evolve la celebre estetica “candyland” introducendo la funzione Super Scatter, capace di potenziare ulteriormente la dinamica dei rulli a cascata e dei moltiplicatori di posizione che hanno reso iconico il titolo originale.

Il percorso settimanale si apre lunedì 9 febbraio con un doppio lancio che punta su adrenalina e atmosfere polari. Da un lato, 4ThePlayer presenta 9k Yeti Gold, un’evoluzione tecnica del suo classico ambientato tra le vette dell’Himalaya, che promette un’esperienza ad alta volatilità arricchita da una veste grafica rinnovata. Contemporaneamente, NoLimit City propone la sua consueta dose di originalità con Duck Hunters Happy Hour, una slot che dissacra il tema della caccia attraverso meccaniche complesse e quel tocco di ironia tagliente che contraddistingue il provider.

La giornata di martedì 10 febbraio segna l’arrivo di un contenuto di particolare rilievo per la piattaforma: Thunderstruck Stormblitz di Games Global viene infatti lanciato in esclusiva. Il leggendario dio del tuono torna protagonista in un’avventura epica che sfrutta la tecnologia Stormblitz per offrire una progressione di gioco verticale.

Infine, giovedì 12 febbraio, in contemporanea con il lancio di Pragmatic Play, il catalogo accoglie anche Arcanum di ELK Studios. Il gioco si distingue per un approccio quasi esoterico e una narrazione visiva ricercata, dove la griglia di gioco interagisce con funzioni misteriose che alterano i simboli, confermando la capacità del provider di fondere design artistico e innovazione matematica.

 

PressGiochi

PressGiochi

