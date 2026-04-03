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StarCasinò rinnova l’offerta di benvenuto Sport: 100% di cashback fino a 50€

StarCasinò ufficializza un nuovo e importante aggiornamento della propria offerta di benvenuto, rinnovando con attenzione la proposta dedicata agli appassionati di scommesse sportive. La nuova promozione, pensata per offrire un’esperienza

03 Aprile 2026

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StarCasinò ufficializza un nuovo e importante aggiornamento della propria offerta di benvenuto, rinnovando con attenzione la proposta dedicata agli appassionati di scommesse sportive. La nuova promozione, pensata per offrire un’esperienza sempre più dinamica e coinvolgente ai nuovi giocatori, punta a valorizzare fin dal primo istante la passione per lo sport sulla piattaforma.

Il fulcro di questo aggiornamento si rivolge agli utenti che effettueranno l’accesso tramite SPID, una scelta che garantisce ai nuovi iscritti un processo di registrazione estremamente rapido e lo sblocco di vantaggi esclusivi e immediati. Gli utenti che decideranno di aprire un nuovo conto gioco sfruttando la registrazione tramite identità digitale riceveranno infatti un bonus dedicato, pari a 50€ accreditati al momento stesso dell’iscrizione.

A completare e arricchire questa welcome offer sportiva, a dimostrazione di un pacchetto di benvenuto che unisce le ultime novità tecnologiche alle meccaniche promozionali più apprezzate, StarCasinò prevede inoltre un’ulteriore tutela per le prime giocate. Il brand conferma infatti l’erogazione di un Bonus Cashback del 100% fino a un massimo di 50€.

Questa misura garantisce ai nuovi scommettitori un ingresso ottimale e protetto all’interno dell’ampio palinsesto sportivo della piattaforma, permettendo loro di esplorare le quote e gli eventi in programma con la massima serenità.

 

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