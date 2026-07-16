StarCasinò: quattro nuove slot con due grandi esclusive firmate da top provider

I nuovi titoli di Octoplay, Rubyplay e Hacksaw Gaming arricchiscono il catalogo settimanale della piattaforma con grafiche d’avanguardia, funzioni Hold & Win e la consueta volatilità mozzafiato.

L’offerta di StarCasinò si aggiorna con un’importante novità dedicata a tutti gli appassionati di gaming online. Da questa settimana, la celebre piattaforma introduce quattro nuovi titoli di slot machine nel proprio catalogo, di cui ben due disponibili in totale esclusiva per il mercato italiano.

I lanci seguono un calendario ricco di novità e presentano feature innovative pronte a conquistare i giocatori: Break More Piggy Banks (Octoplay) rinnova il grande classico dei salvadanai con funzioni bonus inedite. Questa slot si distingue per una meccanica a pagamenti “Cluster” o “Pay Anywhere” supportata da moltiplicatori istantanei a forma di salvadanaio, che possono esplodere sui rulli combinandosi tra loro per vincite a catena ad altissimo potenziale.

Bufon Fortuna Deluxe (Rubyplay): una versione ricca di colori che porta sui rulli la magia del giullare della fortuna. Il gioco fa della rapidità il suo punto di forza, integrando la celebre funzione Link It Up o rulli espandibili durante i Free Spins, dove i simboli del Giullare fungono da Wild adesivi per massimizzare le linee di vincita attive.

Serpent Gold Hold And Win (Octoplay – ESCLUSIVA): un titolo visivamente straordinario che unisce il fascino dei miti antichi alla celebre e amatissima meccanica Hold and Win. Durante il bonus, i simboli della moneta d’oro si bloccano sulla griglia resettando i respin, offrendo la possibilità di sbloccare Jackpot fissi (Mini, Minor, Major e Grand) e rulli aggiuntivi man mano che lo schermo si riempie.

Supreme Zeus (Hacksaw Gaming – ESCLUSIVA): il re dell’Olimpo è protagonista di un’esperienza di gioco dalle funzioni divine e dall’inconfondibile stile grafico, oscuro e moderno, tipico del provider. La slot è caratterizzata da un’elevata volatilità e introduce speciali modificatori del terreno e moltiplicatori globali che si attivano grazie ai fulmini di Zeus, capaci di stravolgere l’esito di un singolo spin sia nel gioco base che durante la modalità Bonus “Dual-Stage”.

Ciascun titolo è stato integrato per offrire modalità di interazione uniche, studiate per rispondere alle preferenze sia dei giocatori più tradizionali sia di chi ricerca algoritmi matematici complessi e dinamiche “high risk, high reward”.

I giocatori potranno così vivere un’esperienza incredibilmente tangibile e immersiva all’interno di una sessione di gioco che garantisce un altissimo potenziale di intrattenimento direttamente su StarCasinò.

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