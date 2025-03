StarCasinò presenta quattro nuove slot tra avventure spaziali, duelli epici e leggende senza tempo

Dall’esclusiva Orbitfall di Elk Studios a 10000 Years Before Cash di Relax Gaming, il brand arricchisce la sua offerta con quattro titoli imperdibili.

StarCasinò continua a offrire emozioni senza fine, arricchendo la propria selezione con quattro nuove slot che promettono avventure mozzafiato.

Dal 17 al 30 marzo in esclusiva assoluta, su StarCasinò arriva Orbitfall di Elk Studios, una battaglia spaziale all’ultimo respiro in cui i coraggiosi avventurieri dovranno contrastare un’invasione aliena per riportare la pace nella galassia. Questa slot a grappolo con una griglia dinamica da 6 colonne e fino a 8 righe offre una vasta gamma di funzioni, tra cui moltiplicatori, simboli wild, rimozioni, progressioni di livello e una spettacolare battaglia finale, con un potenziale di vincita fino a 7.500 volte la puntata.

Dal 17 marzo, invece, sulla piattaforma è disponibile Phoenix DuelReels di Hacksaw Gaming, un’epica sfida tra la Fenice e il Drago d’acqua. Il cuore del gioco è rappresentato dai DuelReel, rulli speciali che attivano intensi duelli in cui il moltiplicatore del vincitore si applica all’intera colonna e a tutte le combinazioni vincenti. Se la Fenice viene sconfitta, si attivano i Resurrection Spin, garantendo re-spin continui finché il simbolo VS appare sui rulli. La meccanica innovativa e la possibilità di sommare i moltiplicatori rendono ogni partita imprevedibile e altamente remunerativa.

Dal 18 marzo, l’avventura continua con Oxygen 2, un’altra creazione di Elk Studios ambientata in un universo affascinante e distopico. Nel misterioso crinale di Coral Creek, gli abitanti si trasformano in esseri ibridi tra carne e metallo, sfidando le leggi dell’evoluzione. Questa slot 6×7 è caratterizzata da moltiplicatori, trasformazioni di simboli, funzioni wild, grandi simboli e un super gioco bonus, offrendo un potenziale di vincita fino a 25.000 volte la puntata. Un’esperienza visiva e narrativa unica nel suo genere.

Infine, dal 20 marzo, gli utenti potranno immergersi nella magia di 10000 Years Before Cash, la nuova slot targata Relax Gaming ispirata ai racconti di Aladino. Con il sistema 10K WAYS, questo gioco regala fino a 10.000 modi per vincere, attivando catene di combinazioni e premi bonus dal valore leggendario. Grazie alla possibilità di liberare il Genio e realizzare desideri oltre ogni immaginazione, ogni spin diventa un viaggio in un mondo ricco di sorprese e tesori inestimabili.

Con queste nuove slot, StarCasinò si conferma ancora una volta il punto di riferimento per il gaming online, offrendo ai propri utenti titoli esclusivi, meccaniche innovative e ambientazioni incredibili.

PressGiochi