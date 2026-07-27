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StarCasinò presenta in esclusiva “Fury of Anubis”: l’Antico Egitto incontra l’innovazione firmata Pragmatic Play

In arrivo lunedì 27 luglio alle ore 14:00, la nuova slot introduce la straordinaria meccanica DoubleMax con moltiplicatori raddoppiabili ad ogni cascata e un payout massimo fino a 10.000x.

27 Luglio 2026

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StarCasinò continua ad arricchire la propria offerta di intrattenimento digitale portando in Italia i migliori titoli firmati dai giganti del gaming internazionale. A partire da lunedì 27 luglio, la piattaforma lancerà ufficialmente in catalogo l’attesissima slot “Fury of Anubis”, sviluppata dal celebre provider Pragmatic Play.

Il gioco rivisita in chiave moderna uno dei temi più amati di sempre, l’Antico Egitto, integrandovi le meccaniche più apprezzate dei titoli “scatter pays” contemporanei. Un mix dinamico di grafica d’impatto, ritmo incalzante e funzioni ad alta tensione pensato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Tra le novità principali di “Fury of Anubis” spicca l’introduzione della meccanica Scatter Pays, che supera le classiche linee di vincita premiando la presenza di otto o più simboli identici in qualsiasi punto della griglia. A rendere le sessioni di gioco ancora più dinamiche è la funzione Tumble: a ogni combinazione vincente, i simboli coinvolti scompaiono per far posto a nuove icone che cadono dall’alto, permettendo di concatenare più vincite consecutive con un solo spin.

Il vero elemento distintivo del titolo è rappresentato dall’innovativo DoubleMax Multiplier, grazie al quale il moltiplicatore raddoppia a ogni cascata consecutiva, incrementando in modo esponenziale il valore delle vincite. Il momento clou dell’esperienza di gioco culmina infine nella modalità bonus dei Free Spins dove, attraverso l’azione combinata di cascate e moltiplicatori progressivi, i giocatori possono aspirare a un payout massimo fino a 10.000 volte la puntata.

 

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