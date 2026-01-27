StarCasinò premia la registrazione con SPID e aggiorna la piattaforma con Raptor 2 di Yggdrasil
27 Gennaio 2026
StarCasinò ufficializza un importante aggiornamento stagionale della propria offerta di benvenuto, accelerando decisamente sull’adozione dell’identità digitale e rinnovando il proprio catalogo di intrattenimento. La nuova promozione, valida per i giocatori registrati a partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, vede il debutto della slot Raptor 2 di Yggdrasil come titolo di punta, garantendo continuità tecnica e un gameplay dal ritmo sempre più avvincente.
Il fulcro strategico di questo aggiornamento risiede nella semplificazione dell’accesso tramite SPID, una scelta che non solo innalza gli standard di sicurezza e rapidità, ma sblocca vantaggi esclusivi per i nuovi iscritti. Gli utenti che sceglieranno la registrazione tramite identità digitale riceveranno infatti un esclusivo bonus di 100€ gratis senza deposito, ripartito equamente in 50€ dedicati al Casinò e 50€ riservati allo Sport, accreditati entro 24 ore lavorative dalla finalizzazione della registrazione. Al contrario, i giocatori che opteranno per la registrazione manuale riceveranno solamente il pacchetto di Free Spin.
L’offerta prevede inoltre l’erogazione di 50 Free Spin sulla slot Raptor 2 dopo la convalida del conto gioco tramite l’invio di un documento d’identità. Questi giri gratuiti, pensati per valorizzare l’esperienza mobile, resteranno attivi per 3 giorni dal momento dell’accredito e saranno utilizzabili esclusivamente all’interno dell’App StarCasinò.
A completamento di un pacchetto di benvenuto che unisce l’innovazione tecnologica alla solidità delle meccaniche più amate, il brand conferma le sue storiche misure di retention. Resta infatti attivo il cashback fino a 2.000€ sulle slot machine, insieme al rimborso del 50% fino a 50€ sulle giocate non vincenti effettuate sui celebri game show Crazy Time e Money Time.