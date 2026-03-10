StarCasinò premia i talenti dello IED Firenze: le idee degli studenti ispireranno le prossime campagne sul gioco responsabile

Si è conclusa venerdì 13 febbraio, con la presentazione dei progetti finali, la sfida creativa lanciata lo scorso novembre da StarCasinò agli studenti dello IED – Istituto Europeo di Design di Firenze per sensibilizzare i giovani adulti sul tema del gioco consapevole.

L’iniziativa è stata coordinata da La Fabbrica del Gruppo Spaggiari Parma (Società Benefit e ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito), che ha curato lo sviluppo dei contenuti e della Masterclass propedeutica al progetto. La sfida ha visto circa 50 studenti del Corso di Design della Comunicazione impegnati nell’ideazione di una campagna di comunicazione sociale innovativa.

Dopo una sessione di presentazioni caratterizzata da uno standard qualitativo estremamente elevato, la giuria ha premiato l’eccellenza creativa di Alessia Crifasi e Candy HU, salite sul gradino più alto del podio. Il secondo posto è andato al progetto di Hari Santinelli e Benedetta Brotini, mentre la qualità diffusa degli elaborati ha portato a un terzo posto ex aequo, assegnato ai gruppi composti da Nicola Ferro e Luca Piccinetti da un lato, e Maria Tedesco e Marta Maioli dall’altro.

Il coordinamento dei lavori è stato affidato ai docenti IED Diego Fontana e Alessandra Foschi, che hanno guidato i ragazzi nella trasformazione dei concetti teorici in progetti di comunicazione concreti.

L’eccellenza degli elaborati ha spinto l’azienda a una riflessione che va oltre il semplice contest accademico. Stefano Tino, Managing Director Southern Europe in Betsson Group, ha dichiarato: “Siamo rimasti profondamente colpiti dalla maturità delle proposte. Questi ragazzi hanno interpretato il messaggio del gioco consapevole con una freschezza tale che alcuni elementi dei loro progetti potrebbero essere integrati nelle nostre future campagne. È il miglior tributo che possiamo dare al loro talento e alla serietà con cui hanno affrontato il tema”.

Alla visione di Tino si è unita quella di Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata della Fabbrica: “Questo progetto ha dimostrato che quando i giovani diventano protagonisti nella costruzione dei messaggi di prevenzione, la comunicazione acquista autenticità e forza. Anche e forse soprattutto su tematiche complesse e sensibili come il gioco responsabile.”

Anche i docenti Diego Fontana e Alessandra Foschi hanno espresso grande soddisfazione, rimarcando come il confronto diretto con una realtà leader del settore come StarCasinò rappresenti per gli studenti IED un’occasione unica di crescita professionale e civile.

“La scommessa, per noi docenti di IED, è quella di integrare teoria e pratica, facendo convivere la didattica con sfide progettuali reali, lanciate da marchi e aziende che hanno una rilevanza sul mercato. In questo caso il tema era complesso e affascinante: trovare un linguaggio opportuno, con cui Starcasinò possa instaurare un dialogo con la generazione Z, mettendola in guardia sui rischi del gioco d’azzardo” ha dichiarato Diego Fontana, direttore creativo di Auiki e docente IED.

PressGiochi