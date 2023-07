Starcasinò, operativo un nuovo sistema per i pagamenti online: Mybank è disponibile sulla piattaforma

Sul casinò online di Betsson Group è disponibile il provider per il trasferimento immediato di denaro

StarCasinò implementa le modalità di pagamento sulla piattaforma di casinò online con MyBank, il provider di e-payment che permette agli utenti di depositare e di ricevere somme di denaro attraverso il proprio portale di online banking e tramite un bonifico bancario immediato. Il funzionamento è molto semplice: dopo aver selezionato l’importo da trasferire, sulla schermata appare un pop-up in cui bisogna inserire il nome della banca o del PSP e successivamente si viene reindirizzati automaticamente all’home banking personale. Il tutto in totale sicurezza e trasparenza. I clienti devono semplicemente entrare con le proprie credenziali di accesso, controllare le informazioni presenti sul modulo di trasferimento e confermare la transazione in pochi click. Ad oggi oltre 260 realtà tra banche e PSP hanno attivato il servizio MyBank.

Questo sistema si combina perfettamente con gli elevati standard di StarCasinò per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, la tutela della privacy e la trasparenza delle operazioni. Inoltre, il software di MyBank rispetta le garanzie e i requisiti richiesti da AAMS, l’organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della gestione e della supervisione del gioco pubblico. Su StarCasinò ogni transazione è salvaguardata da sistemi e da programmi che proteggono i dati personali degli utenti, rendendoli criptati e quindi illeggibili da parte di terzi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di StarCasinò.

“Noi di StarCasinò siamo costantemente al lavoro per regalare ai nostri clienti il meglio che il mercato può offrire sotto tutti i punti di vista: dalla parte ludica a quella gestionale. Le collaborazioni attivate negli ultimi mesi sono la prova del nostro serio e dedicato impegno, che ha portato sulla piattaforma prodotti di qualità, sicuri e affidabili. MyBank è un provider di pagamenti di fama mondiale, adottato da importanti realtà in diversi ambiti a livello internazionale. Ora anche i nostri utenti avranno a disposizione questo sistema di ultima generazione e siamo convinti che apprezzeranno molto i vantaggi di questa novità” ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi