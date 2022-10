StarCasinò: nel terzo trimestre fatturato a 24,3 mln di euro

StarCasinò, il brand italiano di Betsson Group, conferma anche nei mesi estivi il suo successo. Nel terzo trimestre 2022 consolida la quota di mercato YTD al 4.7% registrando un fatturato pari a 24.31 milioni di euro. La gross gaming revenue è infatti cresciuta del 33% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre è in crescita di 3,5% rispetto al secondo quarter. I clienti attivi sul sito sono stati in netto aumento rispetto al 2021 (+22%), confermando la qualità delle proposte offerte dal player negli ultimi mesi. Anche il turnover ha registrato un segno positivo rispetto all’anno passato, con un significativo +20%.

StarCasinò conferma così la sua posizione di leadership nelle strategie di business, complici le nuove collaborazioni con le più importanti realtà del mercato. Ad esempio, l’introduzione in esclusiva del nuovo provider Wazdan, uno dei fornitori più innovativi a livello internazionale, e NoLimit City, la rivoluzionaria software house di iGaming. Ma la più importante novità della piattaforma è stata il rinnovo dello Sportsbook con la nascita di StarCasinò Bet, il nuovo portale dedicato alle scommesse sportive che ha già raccolto notevoli apprezzamenti da parte degli utenti.

“Questi importanti risultati rappresentano una risposta concreta del mercato e degli utenti alle nostre strategie di business: una conferma del nostro costante impegno nel miglioramento della piattaforma e della customer experience. Una crescita così rilevante in un periodo storicamente debole e di bassa stagionalità per il nostro settore rappresenta per me e per l’intero gruppo un messaggio chiaro del mercato, StarCasinò è una delle più importanti realtà di settore in Italia e può puntare ad una posizione di leadership nel prossimo futuro” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi