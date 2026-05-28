StarCasinò: l’intrattenimento si evolve con l’innovazione e il brivido dei rulli firmati Tuko Productions

Dalle atmosfere rétro di Space Diamond e Six Shots alle attese novità in arrivo di Zombie Vegas e Barbaria: ecco la nuova programmazione.

StarCasinò non frena la sua corsa all’innovazione e inaugura una nuova programmazione ricca di novità strategiche in collaborazione con Tuko Productions. Il nuovo palinsesto spinge l’acceleratore sul portfolio di uno dei provider più riconoscibili e performanti del momento, accompagnando i giocatori in un viaggio che unisce il fascino rétro a spettacolari ambientazioni in 3D.

Il sipario sulla nuova settimana si è alzato venerdì 22 maggio con il debutto di Space Diamond, uno dei giochi storici e più iconici del portfolio Tuko. Il titolo, caratterizzato da un’ambientazione rétro-spaziale dal fascino intramontabile, unisce un’altissima giocabilità a un ritmo fluido e scorrevole. I riflettori si accendono in particolare sulla ricca presenza di moltiplicatori pronti a incrementare le vincite durante le sessioni di bonus spin, regalando un perfetto bilanciamento tra tradizione e modernità.

Sempre venerdì 22 maggio è stata la volta di una seconda importante release: Six Shots. Si tratta di un titolo ad altissima volatilità espressamente dedicato agli amanti della pura azione. Conosciuto per una forte componente “action” e un gameplay decisamente immersivo, il gioco si distingue sul mercato per il suo potenziale di vincita elevato e per meccaniche moltiplicative decisamente aggressive, capaci di mutare improvvisamente l’andamento e l’intensità di ogni singolo spin.

L’entusiasmo è destinato a toccare il culmine lunedì 1° giugno con l’attesissimo sbarco di Zombie Vegas, slot a tema horror/zombie tra le più celebri e apprezzate del provider. Ambientata in una Las Vegas spettrale e decadente, questa release promette di conquistare la community grazie a un perfetto mix tra una spettacolare grafica 3D, curata nel minimo dettaglio, e funzioni speciali interamente dedicate alle modalità free spin, capaci di regalare sessioni di gioco ad altissimo tasso di adrenalina.

Infine, sempre lunedì 1° giugno, il catalogo si completerà con il lancio di Barbaria, slot dal taglio fantasy ed epico che incarna alla perfezione l’identità e la maturità artistica di Tuko Productions.

Forte di animazioni 3D fluide e avvincenti e di bonus game interattivi creati su misura, il titolo ha già registrato una popolarità travolgente sul mercato italiano, promettendo sessioni di gioco epiche e un coinvolgimento senza precedenti.

Con queste nuove release coordinate, StarCasinò ribadisce la propria leadership nel mercato dell’iGaming italiano, garantendo un catalogo premium in costante aggiornamento con le migliori produzioni del settore.

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