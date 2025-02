StarCasinò lancia quattro nuove slot: avventura e adrenalina grazie a provider top di gamma!

StarCasinò continua a innovare e arricchire la propria proposta di intrattenimento, offrendo agli utenti quattro nuove slot che promettono avventure mozzafiato e vincite spettacolari. Ogni titolo porta con sé un universo unico, garantendo emozioni e funzionalità inedite per soddisfare ogni tipo di users.

Dal 17 febbraio, gli appassionati potranno vivere il brivido del selvaggio West con The Wildos 2 di Thunderkick, in esclusiva su StarCasinò. Questa slot 4×5 catapulta coloro che saranno abbastanza coraggiosi da provarla in una rapina a bordo di un treno, con moltiplicatori Wilds e la funzione Wanted per un’azione adrenalinica. Inoltre, sarà possibile scegliere tra diverse modalità di Free Spins, aggiungendo un tocco strategico all’esperienza di gioco.

Il 18 febbraio è arrivata Tropicool 4 di Elk Studios, un gioco che unisce atmosfere polari e vibrazioni tropicali in un party sulla spiaggia… tra i ghiacci! Grazie a una serie di funzioni innovative, tra cui Cool Reel, Wilds inaspettati e un Super Gioco Bonus, il titolo offre un potenziale di vincita fino a 25.000 volte la puntata.

Dal 19 febbraio, xWays Hoarder 2 di Nolimit City propone agli utenti un’avventura ambientata in un futuro post-apocalittico, dove il caos regna sovrano tra bunker sotterranei e simboli che si espandono. Sequel dell’amatissimo xWays Hoarder xSplit, questa slot combina meccaniche coinvolgenti con un’estetica ironica e dissacrante, per un’esperienza di gioco fuori dagli schemi.

Infine, il 20 febbraio arriva Myth of Dead di Play’n GO, che trasporta nell’antico Egitto tra divinità misteriose e tesori nascosti. Pur ispirandosi a un tema classico, il titolo introduce nuove funzionalità che aggiungono profondità al gameplay, regalando un’avventura immersiva tra reliquie leggendarie e simboli espandibili.

Con queste quattro nuove slot, StarCasinò conferma il suo impegno nel garantire un’offerta sempre più varia e coinvolgente, capace di sorprendere e intrattenere ogni giocatore. I titoli, già disponibili sulla piattaforma, sono pronti a regalare emozioni e premi straordinari.

PressGiochi