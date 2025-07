Starcasino entra a far parte di IBIA

Starcasino ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA) nell’ambito del recente lancio del suo bookmaker nei Paesi Bassi tramite Altenar, anch’esso membro di IBIA. L’operatore è presente anche in Belgio e Spagna e si unisce a oltre 80 aziende e 140 marchi di scommesse sportive che confluiscono nella rete IBIA, leader mondiale nel settore dell’integrità delle scommesse, che monitora oltre 300 miliardi di dollari di scommesse sportive ogni anno. L’adesione di Starcasino consolida la posizione di IBIA come principale ente di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive nei Paesi Bassi, con l’associazione che rappresenta circa il 90% dei bookmaker autorizzati attualmente operativi nel Paese.

Kylian Olierook, Direttore di Starcasino Paesi Bassi, ha dichiarato: “Starcasino.nl ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA) nell’ambito del nostro impegno costante a sostegno di scommesse sportive eque e oneste. Insieme al nostro partner di scommesse sportive Altenar, vogliamo contribuire a proteggere lo sport dalla manipolazione e garantire un’esperienza sicura ai nostri giocatori. Collaborando con IBIA, assumiamo un ruolo attivo nel monitoraggio e nella segnalazione di attività di scommesse sospette”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Starcasino nella nostra associazione. La loro adesione rafforza la nostra rete di monitoraggio globale e rafforza il nostro impegno comune a tutelare l’integrità dei mercati sportivi e delle scommesse regolamentate. L’adesione a IBIA evidenzia l’impegno di Starcasino nel mantenere i più elevati standard di integrità e trasparenza nel settore delle scommesse sportive regolamentate. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con Starcasino per proteggere l’integrità dei suoi prodotti e dei suoi mercati”.

IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di interesse con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è stato istituito dagli operatori, per gli operatori, per proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentate dal match-fixing. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentate. Attraverso la rete di monitoraggio globale di IBIA è possibile monitorare le attività transazionali collegate ai singoli conti dei clienti; questi dati sono disponibili solo a IBIA e ai suoi membri.

Il rapporto del primo trimestre di IBIA ha dettagliato 63 segnalazioni di scommesse sospette segnalate alle autorità competenti nel corso del trimestre. Le segnalazioni di IBIA hanno contribuito alle indagini e alle successive sanzioni di 17 club, giocatori e dirigenti nel 2024.

PressGiochi