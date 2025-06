StarCasinò e Pragmatic Play presentano Gates of StarCasinò Jackpot

StarCasinò, uno dei brand leader dell’intrattenimento digitale in Italia, e Pragmatic Play, tra i principali provider internazionali di contenuti per il settore iGaming, presentano il lancio ufficiale di Gates of StarCasinò Jackpot sulla piattaforma di StarCasinò. Si tratta di una versione esclusiva e brandizzata della celebre slot Gates of Olympus, arricchita da un sistema jackpot progressivo personalizzato e integrato nativamente nel gameplay.

La slot conserva tutte le caratteristiche distintive del titolo originale: l’elevata volatilità, lo schema a 6 rulli per 5 righe, il sistema di pagamento a grappolo con almeno otto simboli uguali e le iconiche meccaniche di caduta. I moltiplicatori casuali, che possono raggiungere fino a 500x, e la modalità Free Spins con 15 giri gratuiti rendono l’esperienza di gioco dinamica e fortemente coinvolgente.

La grande novità di questa versione, disponibile esclusivamente su StarCasinò, risiede nella presenza di un jackpot progressivo multilivello, progettato per offrire un ritmo di attivazione avvincente e frequente. Il sistema include quattro livelli distinti di vincita: Minor con un seed iniziale di 25 euro, Major con partenza da 2.000 euro, Mega da 25.000 euro e infine Grand, che si distingue per un seed iniziale pari a 520.000 euro. Grazie all’elevata percentuale di contribuzione al jackpot, ogni spin rappresenta una possibilità di ottenere una vincita straordinaria, arricchendo ulteriormente il coinvolgimento del giocatore.

“Pragmatic Play collabora strettamente con partner preziosi per offrire contenuti su misura, garantendo differenziazione e localizzazione nei mercati strategici chiave. Basato sull’iconica slot Gates of Olympus, questo titolo esclusivo per Betsson Group offre un’esperienza di gioco unica ai giocatori di StarCasino in Italia”, ha dichiarato Luca Mantegazza, Head of Region di ARRISE partner di Pragmatic Play.

“Con Gates of StarCasinò Jackpot alziamo l’asticella dell’intrattenimento online in Italia. Abbiamo preso un titolo iconico come Gates of Olympus e lo abbiamo trasformato in qualcosa di unico: una slot esclusiva con un’identità fortemente legata al nostro brand e un jackpot progressivo che può davvero cambiare la vita. Offrire ai nostri utenti la possibilità di vincere premi fino a oltre mezzo milione di euro, con una frequenza coinvolgente e una meccanica accessibile, è un passo straordinario per StarCasinò e per l’intero mercato italiano” ha dichiarato Fabio Denegri, Business Director Italia di Betsson Group.

PressGiochi