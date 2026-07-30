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StarCasinò decolla con “Money Plane”, l’innovativo hybrid slot & crash game firmato Relax Gaming

Atterra ufficialmente in piattaforma l’innovativo titolo che fonde il brivido dei crash game con il mondo delle slot. Un’esperienza di gioco ad alta tensione, strategica e personalizzabile.

30 Luglio 2026

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StarCasinò continua ad arricchire la propria offerta di intrattenimento digitale con l’introduzione di format di gioco sempre più interattivi e all’avanguardia. A partire da domani, venerdì 31 luglio, la piattaforma annuncia l’arrivo ufficiale in catalogo di “Money Plane”, l’innovativo titolo sviluppato da Relax Gaming, provider tra i più apprezzati e creativi del panorama internazionale.

Money Plane rappresenta una vera evoluzione nel settore iGaming, configurandosi come un gioco dinamico che fonde sapientemente gli elementi classici delle slot machine con le appassionanti meccaniche dei crash game. Rispetto ai titoli a rulli tradizionali, questa proposta mette al centro l’intuito e la decisione strategica del giocatore, offrendo un’esperienza ad altissima tensione e un notevole potenziale di vincita.

Il cuore della sfida risiede nel Moltiplicatore Crescente, dove il successo dipende interamente dall’intuito. Mentre l’aereo prosegue il suo volo, il moltiplicatore sale progressivamente e spetta al giocatore decidere il momento esatto in cui incassare prima del decollo definitivo. Questa dinamica permette di bilanciare strategicamente la scelta tra incassi rapidi e la ricerca di premi più consistenti. Money Plane offre inoltre un rischio su misura adattandosi a ogni stile grazie a cinque differenti profili. Si può spaziare dal livello a Basso Rischio, ideale per chi cerca continuità nelle vincite, fino all’Alto Rischio, pensato per gli amanti dell’adrenalina pura che puntano al payout massimo di 10.000x la puntata.

Con il lancio di Money Plane, StarCasinò conferma il proprio ruolo di leader nell’innovazione del gaming in Italia, offrendo una proposta sempre più completa, variegata e al passo con le ultime tendenze di mercato.

 

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