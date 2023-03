StarCasinò continua a crescere: da gennaio ha registrato un +33%

Ancora ottimi risultati per StarCasinò, il brand italiano di Betsson Group, che conferma anche a inizio 2023 quanto di buono raccolto l’anno scorso. Nel mese di febbraio è il miglior operatore del mercato rispetto ai risultati di gennaio, aumentando di 0,3 % la propria quota di mercato nel mese. Inoltre, ha registrato un +33% YTD nel 2023 e +0.2% nelle quote di mercato cumulative, mentre il settore ha chiuso con una crescita del solo +21%.

StarCasinò conferma così la sua leadership nelle strategie di business, grazie anche alle nuove collaborazioni con le più importanti realtà del settore. Ad esempio, la nuova partnership con il provider Made in Italy Giocaonline o quella con la software house Betsoft, famosa in tutto il mondo per i suoi giochi all’avanguardia e pioniera nella creazione di slot 3D dallo stile cinematografico. Inoltre, grazie al nuovo Bonus Benvenuto Sport e la nuova Welcome Offer Casinò il brand afferma ancora una volta il suo approccio customer oriented, offrendo a tutti gli utenti una migliore e sempre più ampia experience di gioco.

A riprova degli ottimi risultati raggiunti negli ultimi mesi, StarCasinò è stato protagonista degli E-commerce Italia Awards 2023 di Casaleggio Associati con menzioni d’onore in tre diverse categorie che l’hanno portato a raggiungere anche il podio. Nello specifico il brand si è posizionato al secondo posto nella Top10 Scommesse e Casinò 2023, al terzo posto nella Top10 Fastest Growing 2023 e al quarantunesimo posto nella classifica generale Top100 E-commerce 2023.

“Abbiamo lavorato sodo negli ultimi anni, adesso ne stiamo raccogliendo i benefici. Vedere StarCasinò tra i più grandi brand di successo e-commerce dell’ultimo anno mi rende davvero orgoglioso. Guardando avanti, siamo certi della nostra capacità di sviluppare questo successo e raggiungere nuove vette” ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi