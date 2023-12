StarCasinò cambia look: è online il nuovo sito

La piattaforma online di Betsson Group si rinnova con tecnologie all’avanguardia per un’experience di gioco ancora più innovativa.

A pochi giorni da Natale 2023, StarCasinò regala ai suoi clienti un nuovo sito web. Dopo un attento studio dei propri utenti e degli appassionati del mondo del gaming online, la piattaforma del Gruppo Betsson ha scelto di rinnovarsi grazie a nuove tecnologie all’avanguardia e un nuovo look&feel che strizza ancor di più l’occhio alle preferenze dei giocatori. Su StarCasinò.it sono ora disponibili innovative funzionalità di navigazione e moltissimi upgrade nella sicurezza, nella velocità, nella fluidità e nella usabilità. Come, ad esempio, l’introduzione di Apple Pay tra i metodi di pagamento, che porta con sé una maggiore rapidità di deposito e prelievo e un sicuro sistema di protezione dei trasferimenti di denaro. Fedele al suo approccio customer oriented, le novità introdurranno un notevole miglioramento della user experience e della user interface. Inoltre, saranno sempre disponibili nuovi giochi e provider per soddisfare i gusti di tutti. Come confermato dagli utenti, le modifiche dal punto di vista grafico e del logo hanno reso il sito web ancora più appealing.

Con questa importante novità, il brand consolida la sua posizione di leadership nel settore casinò online portando sulla piattaforma gli elementi più recenti e innovativi. Alla base di questo rinnovamento c’è infatti la strategia di business che da sempre porta avanti StarCasinò, con il costante lavoro di ricerca della più alta qualità nei servizi e nella libreria di giochi, per regalare ai propri utenti il meglio che il settore possa offrire. Perché l’esperienza di gioco è sempre al primo posto!

“Con il nuovo Starcasino.it diamo il benvenuto a una nuova era e dunque a nuove opportunità sia lato clienti che provider. Siamo molto fieri del lavoro fatto sulla nuova piattaforma: abbiamo dato ulteriore concretezza alla nostra vocazione innovativa, ma soprattutto confermato la nostra capacità di intercettare i bisogni e le preferenze degli appassionati e le sfide del mercato. Siamo certi che tutti apprezzeranno le novità, rappresentano – accompagnati dai nostri valori – un passo verso il nostro futuro” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi