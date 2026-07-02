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StarCasinò: arrivano le nuove esclusive della settimana

La piattaforma arricchisce il proprio catalogo con tre titoli inediti lanciati in anteprima assoluta in collaborazione con Games Global e Play’n GO.

02 Luglio 2026

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L’offerta di StarCasinò si espande ancora con tre nuove slot sviluppate da giganti del gaming internazionale. La settimana è rappresentata, ancora una volta, da una line-up di esclusive assolute pensate per il mercato italiano.

La narrazione di questa programmazione si è aperta lunedì 29 giugno con un viaggio epico e leggendario firmato Games Global: Dungeons and Dragons Reel Quest. Arrivato in esclusiva sulla piattaforma, questo titolo traspone sui rulli il gioco di ruolo che ha fatto la storia della cultura pop, invitando gli utenti a esplorare dungeon misteriosi tra draghi e creature mitologiche, attraverso dinamiche di gioco fluide e un comparto grafico ad alta immersività.

L’adrenalina e il divertimento hanno poi continuato nella giornata di martedì 30 giugno, segnata da un debutto d’eccezione sempre siglato Games Global: Gold Blitz Fortune Tower Fusion. Un’esclusiva ad alta tensione che espande uno dei franchise di maggior successo del provider. Il titolo si distingue per l’introduzione dell’innovativa torre dei moltiplicatori Wild Fusion, pagamenti bidirezionali nel gioco base e la funzione Fortune Tower™, capace di assegnare premi immediati, offrendo un ritmo di gioco decisamente proficuo ed emozionante.

Infine, a chiudere questo tris di innovazione è il genio creativo di Play’n GO, che nella giornata odierna rilascia l’attesissimo Crabbys Gold 2. Un’avventura piratesca simpatica e accattivante che riprende il largo insieme al celebre granchio-pirata su una griglia ad alta volatilità con ben 4.096 linee di vincita. I giocatori si troveranno a sfruttare meccaniche di raccolta monete potenziate e l’adrenalinica opzione Doubloon or Nothing, all’interno di un’esperienza che garantisce un altissimo potenziale di intrattenimento.

 

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