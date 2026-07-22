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StarCasinò: arrivano le nuove esclusive della settimana

La piattaforma arricchisce il proprio catalogo con quattro titoli inediti lanciati in anteprima in collaborazione con Booming Games, Rubyplay, Swintt e Light & Wonder.

22 Luglio 2026

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L’offerta di StarCasinò si espande ancora con quattro nuove slot sviluppate da giganti del gaming internazionale. La settimana è rappresentata, ancora una volta, da una line-up di esclusive assolute pensate per il mercato italiano.

La settimana si è aperta con un viaggio divertente e dinamico firmato Booming Games: Henhouse Hustle Hold and Win. Arrivato in esclusiva sulla piattaforma, questo titolo a tema “country-farm” unisce una grafica cartoon coloratissima a un gameplay ad alta tensione. Il punto di forza è la celebre funzione Hold and Win, che permette di bloccare i simboli speciali sui rulli per sbloccare entusiasmanti respin e puntare ai ricchi moltiplicatori e jackpot in palio.

L’adrenalina e il divertimento hanno poi continuato grazie a un doppio debutto d’eccezione. Da un lato Rubyplay presenta Plum Wild, che reinterpreta il grande classico delle slot a tema frutta in chiave moderna e scintillante. Con effetti visivi vibranti, il titolo mette al centro del gameplay la prugna selvatica (Wild), capace di attivare funzioni speciali, combinazioni vincenti a catena e giri gratuiti immersivi. Dall’altro, a completare le novità di ieri, troviamo Seven Seven Pots and Pearls firmata Swintt: un’elegante slot che strizza l’occhio alle atmosfere da casinò tradizionale dominata dal leggendario numero 7. Grazie all’innovativa meccanica Pots and Pearls, i giocatori possono collezionare perle e giare preziose per accedere a un round bonus e conquistare uno dei quattro jackpot fissi disponibili.

Infine, a chiudere questo poker di innovazione è la firma di Light & Wonder, che rilascia l’attesissimo Bankers Breach Collision Ways. Un’avventura poliziesca ad altissimo budget tecnologico incentrata su un colpo in banca da pianificare nei minimi dettagli. Il titolo si distingue per l’introduzione del sistema Collision Ways, che modifica dinamicamente il numero di combinazioni possibili a ogni spin, distruggendo i blocchi sui rulli per dare vita a vincite consecutive a cascata e valanghe di bonus.

 

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