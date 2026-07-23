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StarCasinò: arriva ‘Pirots 5’, il nuovo capitolo della celebre saga firmata ELK Studios

La piattaforma dà massimo risalto a un titolo storico e considerato icona, portando in primo piano sulla propria vetrina digitale le avventure e le innovative meccaniche dei famosi pappagalli pirati.

23 Luglio 2026

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L’offerta di Starcasino.it si espande ancora con il lancio di uno dei titoli più attesi dell’anno nel panorama del gaming online. A partire da oggi, giovedì 23 luglio, la piattaforma accoglie ufficialmente Pirots 5, il quinto capitolo della famosissima saga sviluppata da ELK Studios, una release studiata per ridefinire gli standard dell’intrattenimento digitale.

Il brand ha scelto di riservare a questo titolo visibilità e un posizionamento d’onore in prima pagina all’interno della propria lobby. La decisione nasce dalla volontà di esaltare al massimo un gioco che, per caratteristiche tecniche e appeal grafico, si preannuncia capace di catturare l’attenzione sia dei giocatori storici della saga sia dei nuovi utenti.

La principale forza di Pirots 5 risiede nell’evoluzione delle sue meccaniche di gioco, che mantengono il celebre motore di pagamento Collectr™ portandolo però a un livello di fluidità e potenziale inediti. I quattro colorati pappagalli pirati tornano a muoversi sulla griglia per raccogliere le gemme dello stesso colore, ma l’azione viene arricchita da una griglia dinamica espandibile, moltiplicatori di vincita, upgrade immediati dei simboli e le immancabili bombe capaci di resettare l’area di gioco per nuove combinazioni a catena. A rendere il gameplay ancora più profondo e ad alta volatilità si aggiungono il Bonus Game e il Super Bonus, dove i progressi non si azzerano tra un round e l’altro, oltre alla rivoluzionaria opzione X-iter™, che consente di accedere direttamente a diverse modalità di gioco preconfigurate.

L’introduzione di questa novità arricchisce un catalogo che fa dell’innovazione e della varietà il suo punto di forza, confermando la strategia del brand di puntare costantemente su prodotti di altissimo livello qualitativo.

 

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