StarCasinò: arriva Gems Bombs and Gold insieme a tre nuove slot

Un viaggio tra miniere esplosive, isole vulcaniche e feste colorate per inaugurare il mese all’insegna della novità

Prosegue il viaggio di StarCasinò alla scoperta di nuovi orizzonti ludici: il palinsesto si arricchisce con quattro slot inedite, ciascuna capace di trasportare i giocatori in un universo narrativo unico con un’apertura affidata a un atteso debutto in esclusiva.

Il calendario è stato inaugurato lunedì 1° settembre, con il lancio in esclusiva di Gems Bombs and Gold di Games Global. L’esperienza proposta è un’esplorazione sotterranea alla ricerca di ricchezze nascoste, dove i giocatori dovranno farsi strada tra gemme preziose e meccaniche esplosive per raggiungere l’oro. Un’avventura a tema minerario, disponibile unicamente sulla piattaforma di StarCasinò.

Martedì 2 settembre, è stato il turno di Fire Toad 2 di PLAY’nGo, che trasporta i giocatori su un’isola esotica dominata da un vulcano. I protagonisti sono delle creature anfibie impegnate in un percorso evolutivo, con una meccanica di gioco basata sulla trasformazione dei simboli che promette un’esperienza dinamica e immersiva nella natura più selvaggia.

La seconda metà della settimana propone un ulteriore cambio di atmosfera. Oggi, mercoledì 3 settembre è il turno dei ritmi vivaci di Carnival Queen 2 di Thunderkick, un invito a partecipare a una celebrazione in grande stile tra maschere e colori, con un gameplay festoso e coinvolgente.

Giovedì 4 settembre, si passerà infine ad atmosfere più rarefatte di con Mystic Mines di Playtech, un viaggio nelle profondità di miniere incantate, dove i giocatori potranno scoprire cristalli misteriosi e tesori custoditi da un’aura magica.

PressGiochi