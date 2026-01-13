StarCasinò arricchisce la sua offerta: arrivano in esclusiva i titoli di Swintt ed Elysium Studios

StarCasinò annuncia oggi una nuova e prestigiosa partnership con Swintt, software provider in forte ascesa, per arricchire ulteriormente la propria offerta di intrattenimento sul mercato italiano. Grazie a questo accordo, la piattaforma di Betsson Group integra l’intero catalogo di titoli certificati del provider, consolidando la propria reputazione come hub di riferimento per contenuti iGaming di qualità.

L’arrivo di Swintt su StarCasinò è suggellato da un’importante opportunità esclusiva per i propri utenti: per un’intera settimana, la nuova slot “King’s Gold Hold & Win” sarà disponibile solo su StarCasinò.it. Questo titolo rappresenta perfettamente l’approccio innovativo della linea Elysium Studios, offrendo grafiche vivaci e meccaniche coinvolgenti che includono vincite massime fino a 30.000 volte la puntata e tre distinte barre di progresso per attivare funzioni speciali.

Oltre a questa anteprima assoluta, i giocatori possono ora immergersi nell’universo dei titoli firmati Elysium Studios, caratterizzati da temi unici e gameplay di nuova generazione, tra cui spiccano già successi come Law of Gilgamesh e I Hate Fairytales.

Anthony Dalla Giacoma, Chief Commercial Officer di Swintt, ha dichiarato: “Da quando abbiamo ottenuto l’approvazione dell’ADM per offrire i nostri giochi in Italia, abbiamo costantemente rafforzato la nostra presenza sul mercato e siamo entusiasti di avere l’opportunità di farlo nuovamente collaborando con StarCasinò.it. Grazie a questo accordo, i clienti di StarCasinò potranno divertirsi con tutti i fantastici titoli della nostra gamma Elysium Studios e godere di una settimana di accesso esclusivo al nostro recente grande successo, King’s Gold Hold & Win”.

Fabio Denegri, Business Director Italy di Betsson Group, ha affermato: “I giochi del catalogo Elysium Studios di Swintt si sono già dimostrati incredibilmente popolari tra i giocatori italiani, quindi siamo lieti di poter ora offrire l’intera gamma su StarCasinò.it. Coronata da un periodo di esclusività di una settimana per King’s Gold Hold & Win, l’integrazione di questi titoli entusiasmanti ci permetterà di offrire una scelta di contenuti ancora più ampia ai nostri utenti, rafforzando ulteriormente la nostra posizione come uno dei principali operatori in Italia”.

PressGiochi