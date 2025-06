StarCasinò amplia la propria offerta con Apollo Games

StarCasinò accoglie un nuovo provider sulla propria piattaforma: Apollo Games, software house fondata nel 2007 a Praga, nella Repubblica Ceca, rinomata per la creazione di slot di alta qualità e soluzioni di gioco innovative.

Con un portfolio in continua espansione, Apollo Games si distingue per l’utilizzo di funzionalità avanzate come simboli Wild, giri gratuiti, bonus interattivi e un jackpot locale progressivo condiviso tra tutti i giochi della casa. I giochi sono ottimizzati per il mobile grazie alla tecnologia HTML5 e disponibili in più lingue e valute, con una presenza affermata nei mercati europei e africani.

L’impegno dell’azienda si estende anche al sociale, attraverso la Nadace Apollo Foundation, una fondazione benefica che riflette l’attenzione alla responsabilità sociale. A garanzia della massima affidabilità, Apollo Games opera con certificazione GLI e licenza Malta Gaming Authority, nel pieno rispetto degli standard internazionali di conformità e sicurezza.

A partire da lunedì 2 giugno, saranno rilasciati progressivamente sulla piattaforma 8 nuovi titoli. Tra questi spiccano Slot Birds 81, che porta in scena un mondo colorato e ironico con simboli 3D e dinamiche di gioco retrò, e Turbo Slots, una slot ad alta velocità con meccaniche classiche rivisitate in chiave moderna e ritmo serrato che piacerà agli amanti del gameplay immediato.

La seconda fase del rollout è prevista tra il 9 e il 12 giugno, durante la quale verranno lanciati altri otto giochi, tra cui Pinky Cat, Red Evil e Apollo European Roulette. Complessivamente, il catalogo completo prevede il rilascio di 20 titoli, tutti integrati tramite iSOFTBET.

“L’arrivo di Apollo Games rappresenta un’ulteriore tappa del nostro percorso di crescita e diversificazione dell’offerta” ha commentato Fabio Denegri, Business Director Italia in Betsson Group. “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri utenti titoli innovativi e graficamente curati, con dinamiche di gioco coinvolgenti e strutture di premio moderne”.

PressGiochi