StarCasinò accoglie l’innovazione di TaDa Gaming: un nuovo universo di intrattenimento sbarca in Italia

L’offerta di StarCasinò si arricchisce di una nuova dimensione di intrattenimento grazie all’integrazione nel proprio catalogo di TaDa Gaming, software house che dal 2019 si distingue nel panorama globale per un approccio giovane e fortemente creativo. Sebbene il brand abbia radici solide, è a partire dal giugno 2025 che TaDa Gaming è atterrato in maniera prepotente sul mercato italiano, segnando un punto di svolta per il settore. Questa collaborazione strategica permette alla piattaforma di Betsson Group di accogliere una libreria di oltre 100 titoli certificati, che spaziano dalle slot machine più classiche a contenuti di nuova generazione come arcade, bingo e gli attesissimi crash game.

Fabio Denegri, Business Director Italy di Betsson Group, ha dichiarato: “Nell’evoluzione costante del gaming, la staticità è il rischio maggiore. Accogliere TaDa Gaming significa iniettare innovazione pura nella nostra offerta: i loro titoli sono un mix perfetto di meccaniche fresche e design d’avanguardia. StarCasinò continua a scegliere l’eccellenza per consolidare un primato basato, prima di tutto, sulla qualità dell’esperienza utente.”

Il debutto ufficiale vede come protagonisti titoli di grande impatto, a partire da Fortune Gems, una slot dinamica caratterizzata da un ritmo di gioco rapido e feature coinvolgenti che tengono alta la tensione ad ogni spin. Al suo fianco si posiziona Jackpot Joker, un titolo dal gameplay immediato che si fa apprezzare per le sue meccaniche di vincita progressive, ideale per chi cerca un’esperienza intuitiva ma potenzialmente molto redditizia. Grande attesa anche per Mega Fishing, uno dei popolari giochi di tipo “fish shooting” che rappresenta una categoria arcade-casino estremamente diffusa nei mercati internazionali e che ora trova spazio nel palinsesto di StarCasinò.

A completare questa prima ondata di novità è 3 Charge Buffalo, una slot dal tema western che si distingue per funzionalità bonus ad alta interattività, affiancata da produzioni già iconiche come Devil Fire e Crazy 777. Se il primo trascina i giocatori in un’avventura sotterranea vibrante con Jackpot immediati, il secondo rappresenta la sintesi perfetta tra semplicità e innovazione grazie a un rullo speciale dedicato ai moltiplicatori.

Il percorso di scoperta continua con titoli che rivoluzionano il concetto di combinazione, come Mega Ace, dove i simboli dorati si trasformano in Joker facilitando vincite consecutive, o King Arthur, che immerge l’utente in un’atmosfera epica fatta di Wild espandibili. Questa ricca programmazione, che include anche successi come Fortune Coins, Trial of Phoenix e Ocean King Jackpot, permette agli utenti di esplorare gradualmente l’intero universo variegato di TaDa Gaming.

L’operazione conferma StarCasinò come l’hub d’elezione per chi cerca un intrattenimento moderno, variegato e di altissima qualità in un mercato italiano sempre più esigente.

PressGiochi