StarCasinò accoglie l’innovazione di Octoplay: un nuovo universo di intrattenimento sbarca in Italia

L’offerta di StarCasinò si arricchisce di una nuova dimensione di intrattenimento grazie all’integrazione nel proprio catalogo di Octoplay, provider emergente che si distingue nel panorama globale dell’iGaming per un approccio moderno e un forte focus sulle performance in termini di engagement e retention dei giocatori. Questa collaborazione strategica, resa possibile attraverso l’aggregatore Light & Wonder, permette alla piattaforma di accogliere un portfolio di slot caratterizzate da elevati standard qualitativi, matematica bilanciata e grafiche avanzate, in linea con i trend più recenti del mercato regolamentato italiano.

Fabio Denegri, Business Director Italy di Betsson Group, ha dichiarato: “Nell’evoluzione costante del gaming, la nostra priorità resta l’introduzione di contenuti capaci di distinguersi per innovazione e performance. Accogliere Octoplay significa iniettare energia pura nella nostra offerta: i loro titoli sono un mix perfetto di meccaniche fresche e design d’avanguardia. Siamo certi che i contenuti di Octoplay incontreranno il gusto del pubblico italiano, consolidando la nostra posizione come punto di riferimento per l’innovazione nel mercato regolamentato.”

Il debutto vede come protagonisti titoli di grande impatto, a partire da Grand Link Express, una slot caratterizzata dalla celebre meccanica Hold and Win e jackpot integrati, che garantiscono un’altissima riconoscibilità e una tensione costante ad ogni spin. Al suo fianco si posiziona Buffalo Blaze Wild Wealth, un titolo che reinterpreta il tema “Buffalo”, un vero evergreen del mercato italiano, ottimizzandolo per massimizzare l’engagement e la retention dei giocatori. Grande attesa anche per Juicy Rolls Feature Frenzy, una produzione fortemente orientata alle funzionalità bonus che offre una valida alternativa dinamica ai classici sistemi di vincita.

Il percorso di scoperta continua con titoli che fondono tradizione e modernità, come 777 Hot Reels Supercharged, una slot in stile fruit che si rivolge a un target più tradizionale grazie a sessioni rapide e un gameplay immediato. Questa nuova programmazione permette agli utenti di esplorare gradualmente l’intero universo variegato di Octoplay, caratterizzato da un’esperienza utente ottimizzata per il pubblico italiano.

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