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StarCasinò accende l’estate: una settimana di grandi lanci tra miti, giungle e magia

Dal 27 al 30 luglio arrivano in piattaforma quattro imperdibili novità e anteprime esclusive firmate dai migliori provider internazionali.

28 Luglio 2026

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StarCasinò rinnova e arricchisce la propria offerta di intrattenimento presentando una selezione settimanale di titoli di primissimo piano, sviluppati in partnership con i leader mondiali del settore: Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming, Rubyplay e Play’n GO. La nuova programmazione dal 27 al 30 luglio guida i giocatori attraverso un viaggio immersivo che spazia dalle atmosfere misteriose dell’antico Egitto fino alle galassie incantate del mondo anime, passando per giungle rigogliose ed esplosioni di colore, con diverse anteprime riservate in esclusiva alla piattaforma.

L’avventura prende il via con Fury of Anubis di Pragmatic Play, un titolo visivamente d’impatto ambientato tra le ombre del pantheon egizio dove il dio sciacallo domina una griglia 6×5 mossa da meccaniche Scatter Pays. Ogni combinazione vincente attiva il sistema di cascata Tumble, rimovendo i simboli vincenti per farne cadere di nuovi e incrementando i moltiplicatori ad ogni re-spin consecutivo, per una volatilità elevata e un potenziale di vincita massima che raggiunge ben 10.000 volte la puntata. Si entra poi nel vivo delle novità in esclusiva con l’attesissimo ritorno firmato Yggdrasil Gaming in MultiFly 2. Questo iconico seguito riporta i giocatori nel cuore di una giungla lussureggiante in compagnia di simpatici camaleonti a caccia di lucciole; il punto di forza del titolo risiede nella collaudata tecnologia MultiMax™, dove ogni vincita con rimozione Dropdown fa apparire simboli Wild e incrementa i moltiplicatori associati ai singoli rulli, i quali si combinano tra loro per moltiplicare in modo esponenziale ogni vincita.

La striscia di uscite in esclusiva prosegue con Silly Sweets Cascade Rush di Rubyplay, una creazione frizzante e ricca di colore che fonde l’universo dei dolciumi con l’azione incalzante tipica della serie Rush / Cascade. Il gameplay si sviluppa attraverso una sequenza continua di cascate di simboli, moltiplicatori progressivi che aumentano l’adrenalina ad ogni giro vincente e funzioni speciali pensate per sbloccare l’accesso ai ricchi Jackpot di gioco. A chiudere in grande stile la settimana di novità arriva Moon Princess Extreme di Play’n GO, attesissimo spin-off che riporta in scena le tre amate principesse anime Love, Star e Storm. Rispetto al classico originale su griglia 5×5, questa versione potenziata spinge al massimo l’asticella della volatilità e del potenziale di vincita, mantenendo intatto l’inconfondibile fascino del franchise grazie alle dinamiche funzioni Girl Power, alla modalità Trinitye a moltiplicatori di vincita cumulativi capaci di regalare sessioni di gioco straordinariamente intense.

 

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