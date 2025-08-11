StarCasinò accende agosto: in arrivo 4 nuove slot, capitanate dall’esclusiva Lock Breakers Goblin Bros

Una nuova ondata di avventure e tesori nascosti è pronta a sbarcare su StarCasinò, confermando l’impegno a fornire un intrattenimento digitale sempre fresco e di prima scelta. La settimana dall’11 al 14 agosto si preannuncia ricca di novità, con titoli che spaziano da avventure piratesche a cacce al tesoro nel deserto, capeggiati da un lancio in esclusiva assoluta.

L’appuntamento clou è fissato per lunedì 11 agosto con il debutto in esclusiva di Lock Breakers Goblin Bros di Greentube. I giocatori saranno catapultati in un’avventura scanzonata e ricca di colpi di scena, dove dovranno aiutare due astuti goblin a scassinare forzieri e svelare ricchezze nascoste, attraverso meccaniche di gioco ingegnose e divertenti.

La giornata di martedì 12 agosto vedrà un doppio, entusiasmante debutto. Con Riptide Pirates 2 Kraken Riches di Games Global, si salperà per mari tempestosi alla caccia dei tesori protetti dal leggendario Kraken. Nello stesso giorno, l’atmosfera cambierà radicalmente con Sahara Riches Cash Collect Max di Playtech, un’esplorazione delle dune dorate del deserto dove la celebre meccanica Cash Collect è potenziata per promettere raccolte di premi ancora più ricche.

A chiudere la settimana, giovedì 14 agosto, sarà Marlin Masters The Big Haul firmato Hacksaw. Gli appassionati di pesca sportiva potranno mettersi alla prova in una competizione marittima ad alta tensione, con l’obiettivo di catturare il marlin più imponente e aggiudicarsi il “grande bottino” finale.

