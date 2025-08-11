Newsletter

11 Agosto 2025 - 18:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

StarCasinò accende agosto: in arrivo 4 nuove slot, capitanate dall’esclusiva Lock Breakers Goblin Bros

I goblin di Greentube guidano una carrellata di novità, tra i tesori del Sahara, leggendari mostri marini e battute di pesca da record

11 Agosto 2025

Share the post "StarCasinò accende agosto: in arrivo 4 nuove slot, capitanate dall’esclusiva Lock Breakers Goblin Bros"

Print Friendly, PDF & Email

Una nuova ondata di avventure e tesori nascosti è pronta a sbarcare su StarCasinò, confermando l’impegno a fornire un intrattenimento digitale sempre fresco e di prima scelta. La settimana dall’11 al 14 agosto si preannuncia ricca di novità, con titoli che spaziano da avventure piratesche a cacce al tesoro nel deserto, capeggiati da un lancio in esclusiva assoluta.

L’appuntamento clou è fissato per lunedì 11 agosto con il debutto in esclusiva di Lock Breakers Goblin Bros di Greentube. I giocatori saranno catapultati in un’avventura scanzonata e ricca di colpi di scena, dove dovranno aiutare due astuti goblin a scassinare forzieri e svelare ricchezze nascoste, attraverso meccaniche di gioco ingegnose e divertenti.

La giornata di martedì 12 agosto vedrà un doppio, entusiasmante debutto. Con Riptide Pirates 2 Kraken Riches di Games Global, si salperà per mari tempestosi alla caccia dei tesori protetti dal leggendario Kraken. Nello stesso giorno, l’atmosfera cambierà radicalmente con Sahara Riches Cash Collect Max di Playtech, un’esplorazione delle dune dorate del deserto dove la celebre meccanica Cash Collect è potenziata per promettere raccolte di premi ancora più ricche.

A chiudere la settimana, giovedì 14 agosto, sarà Marlin Masters The Big Haul firmato Hacksaw. Gli appassionati di pesca sportiva potranno mettersi alla prova in una competizione marittima ad alta tensione, con l’obiettivo di catturare il marlin più imponente e aggiudicarsi il “grande bottino” finale.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

USA, New York: dalle scommesse sportive entrate lorde pari $155,8 mln a luglio

Alesse (ADM) al Riformista: “Nel primo semestre oscurati 721 siti di gioco illegale”

Brasile, nuovo DDL per innalzare a 21 anni l’età minima per giocare

StarCasinò accende agosto: in arrivo 4 nuove slot, capitanate dall’esclusiva Lock Breakers Goblin Bros

Marina Bay Sands rafforza il suo impegno nel sociale con una donazione di circa 500mila euro a Singapore

Continua il successo della saga Pirots: avventura intergalattica per i pennuti di Pirots 4

Octavian punta ai mercati globali con tecnologia, contenuti localizzati e un’offerta integrata

Le incertezze del giudice amministrativo in merito ai PVR

USA, l’indice AGEM registra un calo dello 0,7% a luglio

Arcireale (CT): chiuso per sette giorni un centro scommesse, era ritrovo di pregiudicati

Umbria: firmato accordo con Federsanità ANCI per rafforzare contrasto al GAP

Crotone: numerose irregolarità in una sala giochi, sanzioni di oltre 16 mila euro per il titolare

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy