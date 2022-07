Stanleybet Romania sigla accordo con Comtrade Gaming

Comtrade Gaming ha annunciato un importante accordo tecnologico grazie al quale diventerà il principale fornitore di piattaforme di Stanleybet Romania.

Una sussidiaria della storica società di gioco d’azzardo paneuropea Stanleybet Group International, Stanleybet Romania sarà servita da una versione personalizzata della piattaforma iCore di Comtrade Gaming.

Con la migrazione alla piattaforma iCore, le unità retail e digitali di Stanleybet Romania saranno rafforzate da numerosi vantaggi omnicanale, tra cui bonus in tempo reale, segmentazione dinamica dei clienti, notifiche push in tempo reale e l’uso di strumenti di coinvolgimento dei clienti migliorati.

Csaba Tanko, CEO di Stanleybet Romania, ha commentato la nuova partnership: “Siamo lieti di utilizzare la tecnologia di Comtrade Gaming, poiché riteniamo che sia fondamentale per aiutarci a crescere, plasmare il nostro futuro e allo stesso tempo fornire ai nostri giocatori il meglio esperienza del cliente. Siamo più fiduciosi sapendo che si stanno prendendo cura della nostra tecnologia back-end specifica per le nostre esigenze. In questo modo saremo in grado di concentrarci in modo più efficiente sul marketing e aumentare la nostra penetrazione nel mercato”.

La partnership permetterà a Comtrade Gaming di estendere la sua presenza tecnologica in Romania. Il gruppo tecnologico aveva precedentemente stabilito la sua presenza come fornitore principale della piattaforma di SuperBet, riconosciuto come il principale marchio di gioco d’azzardo online della Romania, una partnership tecnologica che è stata rinnovata nel 2021.

PressGiochi